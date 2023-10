Les capacités de paiement interentreprises et les intégrations de PRE proposées par Nuvei s’accompagnent désormais de capacités de traitement plus robustes pour le Canada

MONTRÉAL, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), l’entreprise de technologie financière canadienne, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa solution de paiements interentreprises améliorée au Canada.



Les entreprises de commerce interentreprises travaillant avec Nuvei pourront désormais proposer à leurs clients au Canada une solution de paiements globale comprenant notamment pour les transactions sans carte et les paiements de compte à compte, un traitement de niveau 3 et une solution Nuvei avancée de gestion des comptes clients propriétaires, directement intégrée à leur système de planification des ressources de l’entreprise (PRE). La solution de gestion des comptes clients proposée par Nuvei permet de simplifier les flux de travail et d’améliorer l’efficacité de l’arrière-guichet, offre des capacités de paiement uniques adaptées aux nuances et aux complexités du commerce interentreprises et réduit le temps écoulé entre la facturation et l’encaissement final (cycle « invoice to cash »).

Le secteur des paiements interentreprises est un secteur du paysage canadien des paiements en expansion rapide. Ce type de paiements est nécessaire à la croissance continue de nombreuses entreprises axées sur le commerce national et transfrontalier au Canada.

Afin d’accélérer le lancement de sa solution dans le pays, Nuvei exploite des intégrations profondes existantes avec nombre de fournisseurs de solutions de PRE de premier plan au Canada à travers des partenariats dans d’autres zones géographiques.

Les capacités uniques de Nuvei en termes de paiements interentreprises sont souvent alimentées par des intégrations de systèmes dorsaux avec des systèmes logiciels de PRE permettant aux organisations de gérer leurs activités quotidiennes liées à l’exploitation, aux finances, à l’approvisionnement et au commerce. Parmi les nouvelles fonctionnalités désormais proposées par Nuvei aux entreprises canadiennes en termes de capacités de paiement interentreprises, on retrouve la possibilité de compenser les coûts d’acceptation des cartes par le recouvrement des frais, la facturation automatique (ce qui représente un gain de temps et d’argent), la jetonisation des coordonnées bancaires de paiement enregistrées sur fichier et accessibles, et les réductions dynamiques permettant de réduire encore davantage le délai nécessaire avant de pouvoir accéder aux fonds.

Philip Fayer, le président et directeur général de Nuvei, a réagi à l’annonce en déclarant : « Les paiements interentreprises sont un élément clé de la croissance verticale pour Nuvei. Nous avons rencontré un succès fulgurant en proposant notre soutien à nos partenaires et à leurs clients au moyen de solutions de paiements de premier plan aux États-Unis et nous sommes ravis de pouvoir étendre nos capacités à l’international. »

M. Fayer a ensuite continué en disant : « Nous sommes un fournisseur international de services de paiements, mais nous avons nos racines au Canada. C’est pourquoi nous sommes particulièrement contents de pouvoir proposer cette solution globale de paiements tout à fait indispensable à des entreprises et à nos partenaires et soutenir les activités sur le marché canadien. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société de technologie financière canadienne qui permet d’accélérer l’activité de ses clients dans le monde entier. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d’accepter des paiements de nouvelle génération, de proposer toutes les options de paiement et de bénéficier de services d’émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. En reliant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans plus de 47 marchés, 150 devises et plus de 634 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et globalement avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

