Nuvei présente les résultats du vote tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires et annonce la nomination d'une avocate conseil et secrétaire générale

MONTRÉAL, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U) a annoncé aujourd’hui que ses actionnaires ont accueilli favorablement l’ensemble des propositions présentées par la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires, qui s’est tenue le 28 mai 2021 (l’« assemblée »).



Résultats du vote à l’assemblée

1. Élection des administrateurs



Les cinq (5) candidats aux postes d’administrateurs de la Société ont été élus par la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les votes pour chacun des candidats ont été exprimés comme suit :

Candidats



Voix en

faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstentions Pourcentage

des

abstentions a) Philip Fayer 855 927 759 99,98 % 195 699 0,02 % b) Michael Hanley 854 984 764 99,87 % 1 138 310 0,13 % c) David Lewin 855 785 023 99,96 % 338 051 0,04 % d) Daniela Mielke 856 088 122 99,99 % 34 952 0,01 % e) Pascal Tremblay 855 451 941 99,92 % 671 133 0,08 %



2. Nomination des auditeurs



Pricewaterhousecoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables agréés, ont été nommés auditeurs de la Société par la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les votes ont été exprimés comme suit :

Voix en

faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstentions Pourcentage

des

abstentions 859 234 531 99,99 % 18 487 0,01 %



Les résultats finaux de toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Nomination de Lindsay Matthews au poste d’avocate-conseil et secrétaire générale

Nuvei a annoncé que Mme Lindsay Matthews se joindra à son équipe de direction à titre d’avocate-conseil et secrétaire générale à compter d’aujourd’hui, le 31 mai 2021.

Mme Matthews cumule plus de 23 années d’expérience en droit des sociétés et des valeurs mobilières ainsi que dans les domaines de la fiscalité, des fusions et acquisitions et de la gouvernance d’entreprise, tant à titre de conseillère juridique en entreprise qu’en pratique privée. Elle était jusqu’à tout récemment vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire de Vêtements de Sport Gildan Inc., où elle dirigeait l’équipe juridique mondiale depuis 2010. Avant de se joindre à Gildan, en 2004, Mme Matthews a obtenu son B.C.L./LL.B. de la faculté de droit de l’Université McGill ainsi qu’un baccalauréat ès arts de l’Université Northwestern.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 44 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de 470 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans les informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, ceux qui sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 17 mars 2021. Les informations prospectives reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, les informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont formulées à la date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

