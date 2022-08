Nuvei publie son premier rapport environnemental, social et de gouvernance

Le rapport souligne l’initiative visant à créer une valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes.

MONTRÉAL, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la plateforme de paiement de demain, annonce la publication de son premier rapport environnemental, social et de gouvernance (« ESG »).



Le rapport met en lumière l’engagement de Nuvei à mettre en œuvre des pratiques commerciales durables afin de protéger l’environnement, d’appuyer les communautés et de créer de la valeur pour les employés, les investisseurs et les clients.

« Le principe de création de valeur de Nuvei est simple : nous grandissons seulement quand nos parties prenantes prospèrent », a expliqué Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Par conséquent, qu’il s’agisse d’aider nos clients à accélérer leur entreprise en créant une main-d’œuvre engagée et diversifiée, de soutenir nos collectivités ou de réaliser des résultats financiers supérieurs pour nos actionnaires, il est indéniable que l’intégration de l’ESG à nos activités profite à Nuvei et crée de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

Le rapport met en évidence l’engagement ESG de Nuvei en matière de pratiques commerciales et de divulgations durables et responsables, en se concentrant sur les points suivants :

Le commerce responsable : utiliser notre position unique pour élargir l’accès au financement, améliorer la transparence, soutenir les transactions éthiques tout en établissant des partenariats qui font la promotion de pratiques responsables et éthiques au service de nos collectivités.

La gestion du capital humain : apporter une touche humaine en soutenant les membres de notre équipe dans leur développement professionnel et en favorisant un travail utile et significatif.

La diversité, l’équité et l’inclusion : continuer à développer et à élargir notre personnel multiculturel et diversifié de manière à répondre à notre objectif et à représenter notre portée locale et mondiale.

La confidentialité des données : accorder la priorité à la protection et à la confidentialité des données et des informations sensibles pour toutes les parties prenantes, y compris nos clients, nos partenaires et nos membres d’équipe.

La cybersécurité : améliorer en permanence notre dispositif de sécurité pour détecter, prévenir et répondre aux menaces de cybersécurité et mettre en œuvre les pratiques exemplaires et les normes acceptées à l’échelle mondiale.

La gestion de l’environnement : poursuivre nos efforts pour réduire les conséquences environnementales de nos activités.

La gouvernance d’entreprise : garantir l’intégrité, la responsabilité et la transparence constituent les fondements de notre programme de gouvernance d’entreprise et font partie intégrante de notre comportement au quotidien.

L’éthique et la conformité : respecter un haut degré d’éthique et maintenir de solides politiques et procédures de gestion des risques, afin de développer et de déployer des programmes de conformité rigoureux.

« Nous savons que nous ne sommes qu’au début de notre parcours ESG; alors que Nuvei poursuit sa croissance, nous reconnaissons que nous pouvons faire une réelle différence. Au nom de nos collègues du monde entier, je tiens à exprimer ma fierté quant aux mesures que nous avons prises jusqu’à présent. Je suis encore plus enthousiaste pour ce qui s’en vient », a confié M. Fayer.

Le rapport ESG de Nuvei est accessible à l’adresse suivante : https://nuvei.com/esgfr2021.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la plateforme de paiement de demain. Conçue pour accélérer les affaires des clients, la technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises chefs de file d’accepter les paiements de nouvelle génération, d’offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d’émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et de la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, en proposant des acquisitions locales sur plus de 45 marchés, dans 150 monnaies, et en offrant plus de 570 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit aux clients et aux partenaires la technologie et les informations nécessaires pour réussir à l’échelle locale et mondiale au moyen d’une seule intégration.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

