Nuvei tient sa première Journée des marchés financiers

Elle réaffirme ses perspectives financières pour 2022 et ses objectifs de croissance



Nuvei présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL, 28 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, tient aujourd’hui à New York sa première Journée des marchés financiers (Capital Markets Day).

Au cours de cet événement, l’équipe de direction fera une présentation détaillée et le point sur les activités, la technologie et les produits de la Société et sur ses débouchés et initiatives stratégiques, tout en prévoyant du temps pour les questions.

La première présentation devrait commencer à 10 h, heure de l’Est, et la dernière, se terminer vers 14 h, heure de l’Est. Les participants doivent s’inscrire à l’événement pour y participer en personne vu le nombre de places limitées en raison des protocoles liés à la COVID-19.

La présentation de la Journée des marchés financiers est disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de la Société et un enregistrement en ligne de l’événement sera disponible après la diffusion de celui-ci à l’adresse https://investors.nuvei.com dans la section « Événements et présentations ».

Nuvei a également réaffirmé aujourd’hui ses perspectives financières pour le premier trimestre et pour l’exercice 2022 ainsi que ses objectifs de croissance à moyen et à long terme, communiqués le 8 mars 2022.

