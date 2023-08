Nuvoco Vistas Corporation Limited est une société basée en Inde qui est principalement engagée dans la fabrication et la vente de ciment et de panorama prêt à l'emploi ainsi que dans le commerce et la fabrication d'agrégats. Le secteur de la société comprend le ciment et le béton. Le portefeuille de ciment comprend différents types de ciment, notamment le ciment Portland ordinaire (OPC), le ciment Portland au laitier (PSC), le ciment Portland pouzzolane (PPC) et le ciment Portland composite (PCC). Les marques de son portefeuille de ciment comprennent Concreto, Duraguard, Premium Slag Cement, Nirmax, Double Bull, Infracem et Procem. Son panorama de béton prêt à l'emploi comprend des produits tels que le béton autocompactant, le béton à faible densité, le béton décoratif et le béton prêt à l'emploi. Ses produits de matériaux de construction comprennent une gamme de produits chimiques de construction, des adhésifs pour carreaux, du mastic mural, des blocs de couverture et du béton sec prêt à l'emploi. La société possède une cimenterie à Chhattisgarh et des usines de broyage de ciment au Bengale occidental, à Odisha et à Bihar.

Secteur Matériaux de construction