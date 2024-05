Nuvve Holding Corp. est une société de technologie de l'énergie verte. La société propose une plateforme technologique commerciale V2G (vehicle-to-grid) qui permet aux batteries des véhicules électriques de stocker et de revendre l'énergie inutilisée au réseau électrique local et de fournir d'autres services au réseau. La technologie V2G de la société permet de relier plusieurs batteries de véhicules électriques en une centrale électrique virtuelle afin de fournir des services bidirectionnels au réseau électrique. La société propose à ses clients des stations de recharge en réseau, une infrastructure, des logiciels, des services professionnels, une assistance, une surveillance et des garanties pièces et main d'œuvre nécessaires à l'exploitation de flottes de véhicules électriques. Ses clients et partenaires comprennent des propriétaires/exploitants de flottes de véhicules légers, de flottes de véhicules lourds, des constructeurs automobiles, des opérateurs de points de charge et des partenaires stratégiques. La société exploite également un petit nombre de stations de recharge servant de projets de démonstration financés par des subventions gouvernementales. Sa plateforme gère dynamiquement l'alimentation des VE et du réseau à grande échelle.