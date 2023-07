NUZEE, INC. : Maxim adopte une opinion positive

NuZee, Inc. est une société de co-emballage de formats de café à usage unique qui s'associe à des entreprises pour les aider à se développer dans la catégorie des cafés à usage unique et des marques de distributeur. Les produits de la société comprennent des cafés à servir en portions individuelles, des cafés en sachets et des cafés à servir en portions individuelles, les cafés à verser DRIPKIT. Son format DRIPKIT se compose d'un grand paquet de café en portion individuelle qui se place sur le dessus de la tasse et qui est livré à ses clients aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La société vend également des produits de café en portions individuelles de la marque NuZee, y compris sa gamme phare Coffee Blenders de produits de café en portions individuelles et de produits de café en sachets. Coffee Blenders propose également la ligne de produits Coldpresso latte, disponible en Corée et en ligne. La société vend son café en portion individuelle Twin Peaks exclusivement par l'intermédiaire d'Amazon.

Secteur Transformation des aliments