NV Gold Corporation est une société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'identification, l'acquisition et l'exploration de propriétés minières. Son projet Cooks Creek consiste en des concessions minières non brevetées dans le comté de Lander, au Nevada. Son projet Discovery Bay est situé le long de la suture Rabbit, et à proximité des gisements d'or Cove-McCoy dans le comté de Lander, au Nevada. Son projet Long Island est situé le long de la bordure orientale de la chaîne Toquima dans le comté de Nye, Nevada. Ses autres propriétés du Nevada comprennent le projet Gold Cloud, le projet Oasis, le projet Painted Hills, le projet Pickhandle Gold, le projet Queens, le projet Richmond Summit, le projet Root Spring, le projet Sandy Gold, le projet Seven Devils, le projet Slumber Gold, Spanish Canyon, le projet SW Pipe et la propriété Triple T Gold. Sa propriété suisse est le projet Surselva Gold. La société a ses activités aux États-Unis et en Suisse. Ses filiales sont NV Gold Corporation (USA) Inc. et SwissGold Exploration AG.

Secteur Sociétés minières intégrées