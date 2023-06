NV5 Global, consultant en ingénierie, étudie la possibilité d'une vente - sources

NV5 Global Inc, société américaine de conseil en ingénierie dont les activités ont été affectées par son exposition à l'immobilier commercial, étudie la possibilité d'une vente, selon des personnes familières avec le dossier.

NV5, dont la valeur de marché est d'environ 1,7 milliard de dollars, en est aux premières étapes d'un processus de vente et travaille avec des conseillers pour déterminer si une transaction serait financièrement intéressante, ont déclaré les sources.

NV5 pourrait décider de ne pas aller jusqu'au bout de la transaction, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. NV5 n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Basée à Hollywood, en Floride, NV5 propose des services tels que l'ingénierie des infrastructures et l'inspection des bâtiments aux gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, ainsi qu'au secteur privé.

Bien que la plupart de ses travaux soient effectués sur des bâtiments publics tels que des hôpitaux, des écoles et des aéroports, NV5 possède une activité de services de transactions immobilières qui s'adresse aux propriétés commerciales, en proposant des études et des évaluations des risques sismiques. Elle a élargi cette pratique grâce à l'acquisition de Bock & Clark en 2017 et de Global Realty Services Group en 2021.

Cette exposition à l'immobilier commercial a pesé sur les activités et le cours de l'action de NV5. Le directeur général Dickerson Wright a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de la société en février que NV5 aurait enregistré une croissance de plus de 11 % de son chiffre d'affaires brut en 2022 si son activité de transactions immobilières n'avait pas été touchée par les taux d'intérêt élevés. L'activité de services municipaux de la société a également été affectée négativement, a-t-il ajouté.

Les actions de NV5 ont perdu environ un cinquième de leur valeur depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à la hausse de 31 % de l'indice composite NASDAQ.

M. Wright, qui a contribué au lancement de la société en 2009 et en est le deuxième actionnaire le plus important avec une participation de près de 11 %, a été un négociateur en série, réalisant 57 acquisitions pour NV5.

NV5 a généré près de la moitié de son chiffre d'affaires de 786,8 millions de dollars en 2022 grâce à ses activités d'infrastructure, tandis que ses activités de conseil en bâtiments et ses solutions géospatiales représentent le reste. (Reportage de David Carnevali à New York, édition de Nick Zieminski)