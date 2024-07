NVE Corporation développe et vend des appareils qui utilisent la spintronique, une nanotechnologie qui s'appuie sur le spin des électrons pour acquérir, stocker et transmettre des informations. La société fabrique des produits spintroniques, notamment des capteurs et des coupleurs utilisés pour acquérir et transmettre des données. Elle a également concédé une licence pour sa technologie de mémoire vive magnétorésistive (MRAM). Ses pièces sont principalement utilisées dans des applications industrielles, scientifiques et médicales, ainsi que dans l'Internet industriel des objets. Les produits de la société comprennent des capteurs, des coupleurs, des convertisseurs DC-to-DC et des produits MRAM. Ses capteurs détectent l'intensité ou le gradient des champs magnétiques et sont souvent utilisés pour déterminer la position ou la vitesse. Ses coupleurs spintroniques combinent un élément de capteur à magnétorésistance géante (GMR) et une bobine microscopique. La MRAM utilise la spintronique pour stocker des données. Ses convertisseurs isolés de courant continu (CC) en courant continu transfèrent l'énergie entre des systèmes sans connexions électriques directes.

