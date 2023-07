NVENT ELECTRIC PLC : RBC Capital Markets à l'achat

nVent Electric plc est un fournisseur mondial de solutions de connexion et de protection électriques. La société conçoit, fabrique, commercialise, installe et entretient des produits et des solutions qui connectent et protègent les équipements, les bâtiments et les processus critiques. Le portefeuille de marques de la société comprend CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. La société opère à travers trois segments : Enclosures, Electrical & Fastening Solutions, et Thermal Management. Le segment Enclosures fournit des solutions pour connecter et protéger les systèmes de contrôle critiques, l'électronique, les données et les équipements électriques. Le segment Solutions électriques et de fixation fournit des solutions pour connecter et protéger les systèmes électriques et mécaniques et les structures civiles. Le segment Gestion thermique fournit des solutions thermiques électriques qui connectent et protègent les bâtiments, les infrastructures, les processus industriels et les personnes critiques.

Secteur Equipements et composants électriques