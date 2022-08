Nvidia : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Nvidia malgré un objectif de cours abaissé drastiquement de 370 à 280 dollars, au lendemain de la publication par le fournisseur de processeurs graphiques programmables de ses résultats trimestriels.



'Nous sommes acheteurs de Nvidia après sa troisième réduction d'objectifs en trois mois, jugeant que la sous-performance de 40% entre son pic et son creux et la compression de 35% du P/E par rapport au SPX intègrent les mauvaises nouvelles', affirme le broker.



