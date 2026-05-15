Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 18 au 22 mai 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez les résultats de NVIDIA, Walmart, Ryanair, The Home Depot, et Generali.

Lundi 18 mai 2026

France

Aéroports de Paris : Publication des résultats d'exploitation

Banijay Group N.V. : Publication des résultats

NACON : Publication évolution de l'activité

Bigben Interactive : Publication évolution de l'activité

Europe

Orsted A/S : Publication des résultats

Ryanair Holdings plc : Publication des résultats

Sonova Holding AG : Publication des résultats

Mardi 19 mai 2026

France

VINCI : Publication des résultats d'exploitation

Aramis Group : Publication des résultats

Europe

Amer Sports, Inc. : Publication des résultats

Euronext N.V. : Publication des résultats

Diploma PLC : Publication des résultats

James Hardie Industries plc : Publication des résultats

USA & Canada

The Home Depot, Inc. : Publication des résultats

Keysight Technologies, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 20 mai 2026

France

Elior Group : Publication des résultats

Ubisoft Entertainment : Publication des résultats

Parrot : Publication évolution de l'activité

ACTIA Group : Publication évolution de l'activité

Plastivaloire : Publication évolution de l'activité

Europe

Experian plc : Publication des résultats

Roivant Sciences Ltd. : Publication des résultats

CSG N.V. : Publication évolution de l'activité

Elia Group NV/SA : Publication des résultats

Severn Trent Plc : Publication des résultats

Orkla ASA : Publication des résultats

USA & Canada

NVIDIA Corporation : Publication des résultats

Analog Devices, Inc. : Publication des résultats

The TJX Companies : Publication des résultats

Lowe's Companies, Inc. : Publication des résultats

Progressive Corporation : Publication des résultats

Intuit Inc. : Publication des résultats

Target Corporation : Publication des résultats

Raymond James Financial, Inc. : Publication des résultats d'exploitation

Reste du monde

Tokio Marine Holdings, Inc. : Publication des résultats

Jeudi 21 mai 2026

France

Asmodee : Publication des résultats

Compagnie des Alpes : Publication des résultats

GENFIT : Publication évolution de l'activité

Quadient S.A. : Publication évolution de l'activité

Claranova SE : Publication évolution de l'activité

Europe

Generali : Publication des résultats

BT Group plc : Publication des résultats

Swiss Life Holding AG : Publication évolution de l'activité

Lundberg B : Publication des résultats

Strabag SE : Publication évolution de l'activité

Ackermans & van Haaren NV : Publication des résultats

Sage Group plc : Publication des résultats

Smiths Group plc : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Walmart Inc. : Publication des résultats

Deere & Company : Publication des résultats

Ross Stores, Inc. : Publication des résultats

Take-Two Interactive Software, Inc. : Publication des résultats

Copart, Inc. : Publication des résultats

Workday Inc. : Publication des résultats

Zoom Communications, Inc. : Publication des résultats

Reste du monde

Singapore Telecommunications Limited : Publication des résultats

Life Insurance Corporation of India : Publication des résultats

Vendredi 22 mai 2026

France

EXEL Industries : Publication des résultats

Europe

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Publication des résultats

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