Lundi 18 mai 2026
France
Aéroports de Paris : Publication des résultats d'exploitation
Banijay Group N.V. : Publication des résultats
NACON : Publication évolution de l'activité
Bigben Interactive : Publication évolution de l'activité
Europe
Orsted A/S : Publication des résultats
Ryanair Holdings plc : Publication des résultats
Sonova Holding AG : Publication des résultats
Mardi 19 mai 2026
France
VINCI : Publication des résultats d'exploitation
Aramis Group : Publication des résultats
Europe
Amer Sports, Inc. : Publication des résultats
Euronext N.V. : Publication des résultats
Diploma PLC : Publication des résultats
James Hardie Industries plc : Publication des résultats
USA & Canada
The Home Depot, Inc. : Publication des résultats
Keysight Technologies, Inc. : Publication des résultats
Mercredi 20 mai 2026
France
Elior Group : Publication des résultats
Ubisoft Entertainment : Publication des résultats
Parrot : Publication évolution de l'activité
ACTIA Group : Publication évolution de l'activité
Plastivaloire : Publication évolution de l'activité
Europe
Experian plc : Publication des résultats
Roivant Sciences Ltd. : Publication des résultats
CSG N.V. : Publication évolution de l'activité
Elia Group NV/SA : Publication des résultats
Severn Trent Plc : Publication des résultats
Orkla ASA : Publication des résultats
USA & Canada
NVIDIA Corporation : Publication des résultats
Analog Devices, Inc. : Publication des résultats
The TJX Companies : Publication des résultats
Lowe's Companies, Inc. : Publication des résultats
Progressive Corporation : Publication des résultats
Intuit Inc. : Publication des résultats
Target Corporation : Publication des résultats
Raymond James Financial, Inc. : Publication des résultats d'exploitation
Reste du monde
Tokio Marine Holdings, Inc. : Publication des résultats
Jeudi 21 mai 2026
France
Asmodee : Publication des résultats
Compagnie des Alpes : Publication des résultats
GENFIT : Publication évolution de l'activité
Quadient S.A. : Publication évolution de l'activité
Claranova SE : Publication évolution de l'activité
Europe
Generali : Publication des résultats
BT Group plc : Publication des résultats
Swiss Life Holding AG : Publication évolution de l'activité
Lundberg B : Publication des résultats
Strabag SE : Publication évolution de l'activité
Ackermans & van Haaren NV : Publication des résultats
Sage Group plc : Publication des résultats
Smiths Group plc : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Walmart Inc. : Publication des résultats
Deere & Company : Publication des résultats
Ross Stores, Inc. : Publication des résultats
Take-Two Interactive Software, Inc. : Publication des résultats
Copart, Inc. : Publication des résultats
Workday Inc. : Publication des résultats
Zoom Communications, Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Singapore Telecommunications Limited : Publication des résultats
Life Insurance Corporation of India : Publication des résultats
Vendredi 22 mai 2026
France
EXEL Industries : Publication des résultats
Europe
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT : Publication des résultats
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