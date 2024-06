Alors que les actions américaines enregistrent un solide premier semestre, les investisseurs se demandent si l'incertitude politique, les éventuels changements de politique de la Réserve fédérale et la domination du marché par les grandes entreprises technologiques pourraient rendre le reste de l'année 2024 plus difficile à vivre.

Le S&P 500 est en hausse de 15 % depuis le début de l'année grâce aux bénéfices élevés des entreprises, à la résilience de l'économie américaine et à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle, qui a entraîné des gains massifs sur des titres tels que le fabricant de puces Nvidia. La progression constante de l'indice s'est traduite par 31 nouveaux sommets au premier semestre, soit le plus grand nombre de premiers semestres de toute l'année depuis 2021.

Le premier semestre a été "une période de Nirvana pour les actions", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder. "L'économie a été plus forte que ce que beaucoup de gens avaient prévu, y compris la Fed.

Si l'on se fie à l'histoire, la dynamique des actions américaines devrait se poursuivre : un premier semestre positif a été suivi de gains supplémentaires pendant le reste de l'année dans 86 % des cas, selon une étude de la CFRA portant sur les marchés durant les années électorales depuis 1944.

Mais le parcours pourrait être cahoteux. L'incertitude politique est susceptible d'être un facteur plus puissant sur les prix des actifs, alors que les investisseurs se concentrent sur l'élection présidentielle américaine. Une récente enquête de JPMorgan a montré que les investisseurs considèrent le risque politique aux États-Unis et à l'étranger comme le principal facteur potentiel de déstabilisation des actions.

Les investisseurs sont également de plus en plus préoccupés par l'étroitesse de la progression du marché, qui s'est concentrée sur une poignée de grands noms de la technologie. Selon Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices, Nvidia, dont les actions ont augmenté de 150 % cette année, a représenté à elle seule environ un tiers du rendement total de l'indice S&P 500.

Une autre incertitude majeure est de savoir si l'économie peut maintenir l'équilibre entre le ralentissement progressif de l'inflation et la résistance de la croissance qui a alimenté la confiance des investisseurs. Un écart important par rapport à ce scénario dit "Boucles d'or" pourrait remettre en cause les plans de la Fed visant à réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année.

"Avec un large éventail de résultats macroéconomiques potentiels en 2025, en partie dus au résultat des élections américaines, la volatilité du marché est susceptible d'augmenter", a écrit Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management.

INCERTITUDE POLITIQUE

Alors que les investisseurs se sont principalement concentrés sur des facteurs tels que les bénéfices et la politique monétaire cette année, la politique devrait occuper une place plus importante à mesure que le match entre le président Joe Biden, un démocrate, et l'opposant républicain et ancien président Donald Trump s'intensifiera dans les mois à venir.

Les contrats à terme liés à l'indice de volatilité Cboe reflètent une demande accrue de protection contre les fluctuations des actions autour du vote de novembre, alors que les sondages continuent de montrer les candidats au coude à coude.

Les signes indiquant que l'un des candidats prend le dessus pourraient se répercuter sur les marchés d'actifs. Pour beaucoup, cela se résume à des politiques fiscales divergentes : une victoire des démocrates à la Maison Blanche et au Congrès pourrait signifier que le parti aurait les mains plus libres pour augmenter les impôts, ce qui est généralement considéré comme négatif pour les actions, selon UBS Global Wealth Management.

Le premier débat en direct de la course à l'élection de 2024, qui s'est déroulé tard jeudi, a entraîné une hausse des contrats à terme sur les actions américaines et du dollar, ce que certains investisseurs ont interprété comme une réaction à la bonne performance de M. Trump.

Selon les stratèges de Janus Henderson, une élection contestée ou prolongée est un joker potentiel. "Tout commentaire suggérant qu'il s'agit d'une menace réelle pourrait créer des accès de volatilité dans les mois à venir, et cette volatilité se poursuivrait probablement jusqu'à ce qu'un vainqueur soit annoncé", ont-ils écrit.

CONCENTRATION La fièvre de l'IA et les bénéfices élevés ont contribué à la hausse des actions au premier semestre, mais les gains se sont concentrés sur les valeurs technologiques et de croissance, notamment Nvidia, Microsoft et Amazon.

L'indice S&P 500 à poids égal, qui représente la moyenne des actions, n'a progressé que de 4 % sur l'année, soit une fraction de la hausse du S&P 500. De nombreux investisseurs estiment que la domination des grandes entreprises technologiques est bien méritée, compte tenu de leurs bilans solides et de leur position de leader dans leur secteur d'activité. Mais leur poids croissant pourrait rendre les marchés instables si les arguments en faveur des valeurs technologiques et des valeurs de croissance s'affaiblissent et que les investisseurs se dirigent tous en même temps vers la sortie. "On peut comprendre pourquoi tout le monde s'est tourné vers ces titres, mais c'est un peu comme un jeu de chaises musicales. Si la musique s'arrête, il y aura un problème", a déclaré Stephen Massocca, vice-président senior chez Wedbush Securities. Entre-temps, le ratio cours/bénéfice à 12 mois du Nasdaq 100, à forte composante technologique, est passé de 20 à 26 il y a deux ans, selon les données du LSEG.

Certains investisseurs se tournent vers des secteurs du marché qui ont sous-performé ces derniers mois, s'attendant à ce que la reprise des technologies se propage à d'autres secteurs. Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, s'est concentré sur les "sociétés de dividendes de qualité" et les petites capitalisations.

"Nous pensons que les grandes capitalisations sont peut-être allées un peu trop loin et que nous allons peut-être assister à un élargissement", a déclaré M. Ablin.

CROISSANCE

La plupart des investisseurs ont accueilli favorablement les signes de ralentissement de l'inflation et de modération de la croissance cette année, car ils renforcent les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed, qui ont atteint un pic de plusieurs décennies. Mais un ralentissement économique plus prononcé pourrait alimenter les inquiétudes selon lesquelles les taux d'intérêt élevés pèsent plus lourdement sur l'économie.

Les responsables de la Fed ont réduit leurs prévisions à une seule baisse des taux cette année, contre trois précédemment, grâce à la vigueur de l'économie et à une inflation étonnamment faible.

Les réactions du marché aux précédents cycles de réduction des taux ont largement dépendu du fait que la réduction ait eu lieu pendant une période de performance économique relativement forte ou en réponse à un ralentissement brutal de la croissance.

Alors que le S&P 500 a progressé en moyenne de 5,6 % au cours des 12 mois qui ont suivi le début d'un cycle, les baisses qui ont coïncidé avec un environnement économique difficile ont donné lieu à des rendements bien moins bons, comme le montre une étude d'Allianz portant sur les baisses de taux depuis les années quatre-vingt. Par exemple, un cycle de réduction des taux qui a débuté au moment de l'effondrement de la bulle Internet en 2000 a entraîné une baisse de 13,5 % de l'indice un an plus tard.

"Chaque atterrissage est un atterrissage en douceur jusqu'à ce qu'il ne le soit plus", a déclaré Julia Hermann, stratège de marché mondial chez New York Life Investments.