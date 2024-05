Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les marchés asiatiques pourraient être en équilibre délicat à l'ouverture jeudi, avec des inquiétudes croissantes sur la rapidité de la baisse des taux d'intérêt américains et mondiaux compensées par un coup de pouce potentiel de l'IA et des résultats du géant de la fabrication de puces Nvidia tard dans la journée de mercredi.

Les actions de Nvidia ont bondi de 5 % après la publication des résultats du premier trimestre, mais elles ont rapidement perdu une grande partie de leur valeur dans un marché agité. Les contrats à terme américains sont devenus négatifs, laissant présager une ouverture en baisse jeudi.

Nvidia a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, des revenus supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre et un fractionnement des actions à raison de dix pour une à compter du 7 juin.

Si les investisseurs décident qu'ils aiment ce qu'ils voient dans les résultats de Nvidia et dans la conférence téléphonique sur les bénéfices, une journée de négociation plus brillante s'annonce pour jeudi.

En Asie, le calendrier est dominé par une décision politique de la Banque de Corée, les indices PMI de l'Australie et de l'Inde, les chiffres de l'inflation de Singapour et de Hong Kong, et le PIB du premier trimestre de Singapour.

La Banque de Corée devrait maintenir son taux directeur inchangé à 3,50 % pour une onzième réunion consécutive, selon un sondage Reuters, puis le réduire de 50 points de base au quatrième trimestre après le début probable de l'assouplissement de la politique de ses homologues mondiaux.

Les transactions sur les obligations japonaises et le yen s'agitent à nouveau, ce qui est susceptible de causer un certain inconfort aux responsables de la Banque du Japon - le yen s'affaiblit alors que les rendements augmentent.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint 1,00 % mercredi pour la première fois en 11 ans, alors que l'on s'attend de plus en plus à un nouveau resserrement de la politique de la Banque du Japon cette année, tandis qu'une faible vente aux enchères d'obligations à 40 ans a renforcé la pression en faveur de rendements plus élevés.

Le rendement à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, soit 0,35 %. Cependant, le yen a chuté, approchant 157,00 contre le dollar américain et atteignant son plus haut niveau en 17 ans contre le dollar néo-zélandais après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait adopté un ton étonnamment hawkish en maintenant ses taux d'intérêt.

Les rendements obligataires américains sont également en hausse, après que le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi, a montré que les responsables s'attendent toujours à ce que l'inflation revienne à leur objectif de 2 % à moyen terme, mais que "la désinflation prendrait probablement plus de temps qu'on ne le pensait auparavant". David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a rejoint le petit groupe, de plus en plus nombreux, qui pense que la Fed ne réduira pas ses taux cette année.

Entre-temps, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine commencera à faire les gros titres avant la réunion du G7 qui se tiendra en Italie plus tard cette semaine, et au cours de laquelle les responsables s'opposeront à la puissance croissante des exportations chinoises dans des secteurs clés.

Les États-Unis ne demandent pas à leurs partenaires d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises, mais souhaitent que le communiqué du G7 exprime une préoccupation commune à l'égard de ce qu'ils appellent la "surcapacité" industrielle de Pékin.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision de politique monétaire de la Corée du Sud

- Inflation IPC de Singapour et de Hong Kong (avril)

- PMI Japon, Australie, Inde (mai)