Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les investisseurs continuent de redonner vie aux actifs à risque, ouvrant la voie à une ouverture positive des marchés en Asie mercredi, alors que l'attention de la région se tourne vers la dernière décision sur les taux d'intérêt et les orientations de l'Indonésie.

Les chiffres commerciaux de la Thaïlande et de la Nouvelle-Zélande, les données sur l'inflation des producteurs du secteur des services au Japon et l'inflation des prix à la consommation en Australie sont les autres points saillants d'un calendrier chargé mercredi. L'intervention des autorités japonaises pour l'achat de yens ne s'est toujours pas matérialisée, et comme la Banque du Japon ouvre sa réunion de politique générale de deux jours jeudi, il se pourrait que Tokyo reste à l'écart du marché des devises au moins jusqu'à la semaine prochaine.

Cela n'est pas du tout certain, et plus le dollar se rapprochera de 155,00 yens, plus les traders seront vigilants.

Le yuan chinois, quant à lui, continue de s'affaiblir. Il est tombé mardi à son plus bas niveau depuis cinq mois par rapport au dollar sur le marché au comptant et la banque centrale a fixé son taux d'orientation officiel à son plus bas niveau depuis sept semaines.

La banque centrale indonésienne devrait maintenir son taux repo à sept jours à 6,00 %, avec une faible probabilité d'une augmentation d'un quart de point, selon un sondage Reuters. La première baisse de taux de la banque a été repoussée au troisième trimestre et la chute de la rupiah a également réduit l'ampleur de l'assouplissement attendu cette année. Le ton général sur les marchés asiatiques mercredi devrait être positif, du moins dans un premier temps, après que le S&P 500 et l'indice MSCI World ont réalisé mardi leurs meilleures performances en deux mois, que le FTSE 100 britannique a atteint un niveau record et que l'indice MSCI Asia ex-Japan a enregistré sa plus forte hausse en un mois.

Une forte demande pour une vente de 69 milliards de dollars de bons du Trésor américain à deux ans mardi, des rendements obligataires plus faibles sur l'ensemble de la courbe et un dollar plus faible ont contribué à alimenter le sentiment positif, une confluence d'événements qui assouplit les conditions financières. La saison des résultats américains a également apporté des nouvelles encourageantes, Spotify et General Motors faisant partie des entreprises qui ont publié de bons résultats. Le chiffre d'affaires de Tesla a baissé et les bénéfices n'ont pas été à la hauteur des prévisions, mais les actions ont bondi dans les échanges d'après-vente après que l'entreprise a déclaré qu'elle avait avancé le lancement de nouveaux modèles.

Se pourrait-il que les récentes fluctuations des marchés boursiers, qui ont vu les principaux indices reculer de 5 % et certaines des plus grandes actions mondiales, comme Nvidia, chuter de 10 %, soient désormais terminées ? Peut-être, même s'il y a de bonnes raisons d'être prudent. Entre-temps, les tensions sino-américaines pourraient se raviver à l'approche de la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine à la fin de la semaine. Selon un fonctionnaire américain, les États-Unis ont discuté de manière préliminaire de sanctions à l'encontre de certaines banques chinoises afin de réduire le soutien de Pékin à la Russie.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mercredi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Indonésie

- Inflation à la consommation en Australie (mars, T1)

- Inflation des prix à la production des services au Japon (mars)