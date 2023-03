Exclusif - Les projets de ventes de NVIDIA à Huawei sont menacés si les États-Unis renforcent les restrictions sur Huawei - projet de loi

L'administration Biden a envisagé de limiter les articles qu'elle autorise les entreprises américaines à expédier au géant des équipements de télécommunications Huawei Technologies Co, qui a été ajouté à une liste noire commerciale américaine en 2019 mais qui continue de recevoir des milliards de dollars de marchandises américaines dans le cadre d'un plan spécial mis en œuvre par l'administration Trump.

"La modification proposée en 2023 de la licence (du département du Commerce) aura probablement un impact économique élevé sur Nvidia", selon des extraits du projet de rapport vus par Reuters, faisant référence à la "valeur de la licence en attente" de la société.

Les projets de Nvidia de vendre à Huawei n'ont pas été signalés précédemment.

Un porte-parole de Nvidia a refusé de commenter le document, déclarant : "Le marché chinois représente une opportunité importante pour l'industrie américaine des semi-conducteurs. Bien que nous ne soyons pas en mesure de commenter les demandes de licence en cours, nous travaillons avec des clients et des partenaires dans le monde entier pour nous conformer à tous les contrôles d'exportation applicables et répondre à la demande du marché."

Un haut fonctionnaire du département d'État a déclaré que le document était un avant-projet préparé par un entrepreneur, et que le département "n'aurait pas approuvé le rapport dans sa forme actuelle." Il a également déclaré que le gouvernement "a écrit et contracté de multiples rapports sur ce sujet, basés sur différentes éventualités, qui arrivent à des conclusions très différentes."

La Maison Blanche et le ministère du Commerce ont refusé de commenter. Huawei n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le document montre que l'administration Biden cherche à évaluer l'impact sur les entreprises américaines des changements de politique proposés pour Huawei avant d'imposer de nouvelles règles qui pourraient réduire les flux de revenus prévus à un moment où l'industrie technologique est déjà en difficulté. Cela donne également un aperçu inhabituel de la question politiquement sensible de savoir quelles entreprises américaines cherchent à établir des liens commerciaux avec Huawei, l'une des entreprises chinoises les plus pénalisées par Washington.

Reuters n'a pas pu connaître les détails du changement de politique spécifique dont l'impact est évalué dans le rapport.

Le rapport suggère que Qualcomm subirait probablement un "impact économique modéré" du changement de politique, contrairement à Huawei. En effet, la perte d'accès aux puces modem de Qualcomm aurait un impact plus important sur Huawei, prévoit le rapport, puisque Huawei "dépend fortement des puces modem de Qualcomm pour soutenir son offre de téléphones intelligents."

Qualcomm n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en 2021 que les autorités américaines avaient approuvé des demandes de licence d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars pour que Huawei puisse acheter des puces pour son activité croissante de composants automobiles, notamment des composants de véhicules tels que des écrans vidéo et des capteurs, alors que les restrictions commerciales paralysaient d'autres secteurs d'activité.

Huawei a été placé sur la "liste des entités" en 2019 au milieu des craintes qu'il puisse espionner les Américains et des allégations selon lesquelles il volait la propriété intellectuelle et violait les sanctions. Les États-Unis exigent que les fournisseurs demandent une licence spéciale qui leur est généralement refusée lorsqu'ils vendent des produits américains à des entreprises figurant sur la liste. Mais l'administration Trump a institué une politique plus clémente pour Huawei, bloquant son accès aux puces 5G mais autorisant l'expédition d'autres articles comme les puces 4G à la firme.

Le principal responsable des contrôles à l'exportation du département du Commerce, Alan Estevez, a déclaré cette semaine que la politique de l'ère Trump permettant à la technologie américaine inférieure au "niveau 5G" d'être expédiée à Huawei était "en cours d'évaluation".

Mais des sources indiquent qu'il existe des divergences au sein de l'administration sur la question de savoir jusqu'où aller : certains fonctionnaires préconisent de bloquer toutes les licences aux fournisseurs de Huawei et de révoquer les autorisations existantes, tandis que d'autres veulent étendre les restrictions uniquement aux puces 4G et à d'autres technologies ciblées à l'avenir.