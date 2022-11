Exclusif-Nvidia propose une nouvelle puce avancée pour la Chine qui répond aux contrôles d'exportation américains

La nouvelle puce, appelée A800, représente le premier effort signalé par une société américaine de semi-conducteurs pour créer des processeurs avancés pour la Chine qui respectent les nouvelles règles commerciales américaines. Nvidia a déclaré que les limitations d'exportation pourraient lui coûter des centaines de millions de dollars de revenus.

Les commentaires de Nvidia ont confirmé les rapports de Reuters selon lesquels les vendeurs d'ordinateurs chinois font de la publicité pour des produits équipés de la nouvelle puce.

Les réglementations américaines fixées début octobre ont effectivement interdit l'exportation de micropuces avancées et d'équipements pour produire des puces avancées par les fabricants de puces chinois, dans le cadre d'un effort visant à entraver l'industrie chinoise des semi-conducteurs et, par ricochet, l'armée.

Fin août, Nvidia et Advanced Micro Devices Inc ont tous deux déclaré que leurs puces avancées, dont la puce pour centre de données A100 de Nvidia, avaient été ajoutées à la liste de contrôle des exportations par le département du commerce. La Nvidia A800 peut être utilisée à la place de la A100, et toutes deux sont des GPU, ou unités de traitement graphique.

Ces puces avancées peuvent coûter des milliers de dollars chacune.

"Le GPU Nvidia A800, qui est entré en production au troisième trimestre, est un autre produit alternatif au GPU Nvidia A100 pour les clients en Chine. Le A800 répond au test clair du gouvernement américain pour un contrôle réduit des exportations et ne peut être programmé pour le dépasser", a déclaré un porte-parole de Nvidia dans une déclaration à Reuters.

Au moins deux sites Web chinois de grands fabricants de serveurs proposent la puce A800 dans leurs produits. L'un de ces produits utilisait précédemment la puce A100 dans son matériel promotionnel.

Le site Web d'un distributeur en Chine a détaillé les spécifications de la puce A800. Une comparaison des capacités de la puce avec l'A100 montre que le taux de transfert de données de puce à puce est de 400 gigaoctets par seconde sur la nouvelle puce, contre 600 gigaoctets par seconde sur l'A100. Les nouvelles règles limitent les taux de 600 gigaoctets par seconde et plus.

"L'A800 semble être un GPU A100 reconditionné, conçu pour éviter les récentes restrictions commerciales du Département du commerce", a déclaré Wayne Lam, analyste chez CCS Insight, en se basant sur les spécifications partagées par Reuters, et en notant que huit est un chiffre porte-bonheur en Chine.

"La Chine est un marché important pour Nvidia et il est tout à fait logique sur le plan commercial de reconfigurer son produit pour éviter les restrictions commerciales", a déclaré M. Lam.

M. Lam a déclaré que les capacités de communication de puce à puce de l'A800 représentaient une nette baisse de performance pour un centre de données où des milliers de puces sont utilisées ensemble.

Les grands fabricants de serveurs chinois Inspur et H3C, qui proposent des serveurs équipés des nouvelles puces, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le distributeur de puces OmniSky, qui a mis en ligne les spécifications de l'A800, n'a pas non plus répondu.

Nvidia a déclaré qu'environ 400 millions de dollars de ventes de puces en Chine pourraient être affectés au cours de son troisième trimestre fiscal, qui se termine en octobre, en raison des limites imposées aux puces haut de gamme. Le fait de disposer d'une puce de remplacement pourrait contribuer à atténuer le choc financier.

Nvidia n'a pas voulu dire si elle avait consulté le département du commerce au sujet de la nouvelle puce. Un porte-parole du département du commerce a refusé de commenter.