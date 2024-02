Nvidia est en train de créer une nouvelle unité commerciale axée sur la conception de puces sur mesure pour les entreprises d'informatique en nuage et autres, y compris des processeurs d'intelligence artificielle avancés, selon neuf sources familières avec les plans de l'entreprise.

Le principal concepteur et fournisseur mondial de puces d'intelligence artificielle cherche à s'emparer d'une partie du marché en pleine explosion des puces d'intelligence artificielle personnalisées et à se protéger contre le nombre croissant d'entreprises désireuses de trouver des alternatives à ses produits.

L'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, contrôle actuellement environ 80 % du marché des puces d'IA haut de gamme, une position qui a fait grimper sa valeur de marché de 40 % depuis le début de l'année, à 1,73 billion de dollars, après qu'elle ait plus que triplé en 2023.

Ses clients, parmi lesquels le créateur de ChatGPT, OpenAI, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, se sont empressés d'acheter les puces Nvidia, dont l'offre s'amenuise, afin d'être compétitifs dans le secteur de l'IA générative, qui émerge rapidement.

Les puces H100 et A100 de Nvidia servent de processeurs d'IA généralisés et polyvalents pour bon nombre de ces grands clients. Mais les entreprises technologiques ont commencé à développer leurs propres puces internes pour répondre à des besoins spécifiques. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et, potentiellement, de diminuer le coût et le temps de conception.

Nvidia tente maintenant de jouer un rôle en aidant ces entreprises à développer des puces d'IA personnalisées qui ont été acheminées vers des entreprises rivales telles que Broadcom et Marvell Technology, selon les sources qui ont refusé d'être identifiées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

"Si vous essayez vraiment d'optimiser la puissance ou le coût de votre application, vous ne pouvez pas vous permettre d'intégrer un H100 ou un A100", a déclaré Greg Reichow, partenaire général de la société de capital-risque Eclipse Ventures, lors d'une interview. "Vous voulez avoir le mélange exact de calcul et le type de calcul dont vous avez besoin.

Nvidia ne divulgue pas les prix du H100, qui sont plus élevés que ceux de l'A100 de génération précédente, mais chaque puce peut se vendre entre 16 000 et 100 000 dollars en fonction du volume acheté et d'autres facteurs. Meta a déclaré qu'elle prévoyait de porter son stock total à 350 000 H100 cette année.

Des représentants de Nvidia ont rencontré des représentants d'Amazon.com, de Meta, de Microsoft, de Google et d'OpenAI pour discuter de la fabrication de puces personnalisées, selon deux sources au fait de ces réunions. Au-delà des puces pour centres de données, l'entreprise a cherché des clients dans les secteurs des télécommunications, de l'automobile et des jeux vidéo.

En 2022, Nvidia a déclaré qu'elle laisserait des clients tiers intégrer certaines de ses technologies de réseau propriétaires dans leurs propres puces. L'entreprise n'a rien dit sur ce programme depuis lors, et Reuters fait état de ses ambitions plus larges pour la première fois.

Un porte-parole de Nvidia s'est refusé à tout commentaire au-delà de l'annonce de 2022.

Dina McKinney, une ancienne dirigeante d'Advanced Micro Devices et de Marvell, dirige l'unité personnalisée de Nvidia et l'objectif de son équipe est de rendre sa technologie disponible pour les clients dans les domaines du cloud, du sans fil 5G, des jeux vidéo et de l'automobile, selon un profil LinkedIn. Ces mentions ont été supprimées et son titre a été modifié après que Reuters a demandé un commentaire à Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta et OpenAI ont refusé de commenter.

UN MARCHÉ DE 30 MILLIARDS DE DOLLARS

Selon les estimations d'Alan Weckel, du cabinet d'études 650 Group, le marché des puces personnalisées pour centres de données atteindra 10 milliards de dollars cette année et le double en 2025.

Selon Charles Shi, analyste chez Needham, le marché plus large des puces personnalisées représentait environ 30 milliards de dollars en 2023, soit à peu près 5 % des ventes annuelles de puces au niveau mondial.

Actuellement, la conception de silicium personnalisé pour les centres de données est dominée par Broadcom et Marvell.

Dans le cadre d'un accord classique, un partenaire de conception tel que Nvidia offre la propriété intellectuelle et la technologie, mais laisse la fabrication des puces, l'emballage et les autres étapes à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ou à un autre fabricant de puces sous contrat.

L'arrivée de Nvidia sur ce marché pourrait avoir un impact sur les ventes de Broadcom et de Marvell.

"L'activité de silicium personnalisé de Broadcom avoisinant les 10 milliards de dollars et celle de Marvell les 2 milliards de dollars, il s'agit d'une menace réelle", a déclaré Dylan Patel, fondateur du groupe de recherche sur le silicium SemiAnalysis. "Il s'agit d'un véritable point négatif : il y a plus de concurrence qui entre dans la mêlée.

AU-DELÀ DE L'IA

Nvidia est en pourparlers avec le constructeur d'infrastructures de télécommunications Ericsson pour une puce sans fil qui inclut la technologie GPU du concepteur de puces, selon deux sources familières avec les discussions.

M. Weckle, du 650 Group, s'attend à ce que le marché des puces personnalisées pour les télécommunications reste stable, avec un chiffre d'affaires annuel de 4 à 5 milliards de dollars.

Ericsson s'est refusé à tout commentaire.

Nvidia prévoit également de cibler les marchés de l'automobile et des jeux vidéo, selon des sources et des messages publics sur les médias sociaux.

Weckel s'attend à ce que le marché de l'automobile personnalisé croisse de façon constante de sa fourchette actuelle de 6 à 8 milliards de dollars, à raison de 20 % par an, et que le marché des puces personnalisées pour jeux vidéo, d'une valeur de 7 à 8 milliards de dollars, puisse augmenter avec les consoles de nouvelle génération de Xbox et de Sony.

L'actuelle console portable Switch de Nintendo intègre déjà une puce Nvidia, la Tegra X1. Une nouvelle version de la console Switch attendue cette année est susceptible d'inclure une conception personnalisée de Nvidia, selon une source.

Nintendo s'est refusé à tout commentaire.