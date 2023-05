Factbox - Nvidia rejoint les titans de la technologie dans le club des billions de dollars

L'essor de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) a multiplié par trois la valorisation des actions de Nvidia en moins de huit mois, ce qui a permis au fabricant de puces d'atteindre la barre des mille milliards de dollars environ 24 ans après son entrée en bourse. Il a fallu 38 ans au fabricant d'iPhone Apple pour franchir ce cap élevé.

Meta Platforms Inc et Tesla Inc, aujourd'hui évaluées à plus de 600 milliards de dollars, ont brièvement atteint une valorisation de mille milliards en 2021, avant de retomber dans les milliards.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a gagné environ 25 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 33 % en 2022.

Voici une liste des entreprises dont la capitalisation boursière s'élève à mille milliards de dollars et de celles qui sont sur le point de franchir cette étape :

NOM DE L'ENTREPRISE VALORISATION DU MARCHÉ ANNÉE DE L'ANNÉE

PERFORMANCE DE LA COTATION

ENTREPRISES AYANT ATTEINT UNE VALORISATION DE 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

Apple Inc 2,79 billions de dollars 1980 + 36,7 %.

Microsoft Corp 2,47 billions de dollars 1986 + 38,6 %.

Alphabet Inc 1,58 trillion de dollars 2004 + 40,3 %.

Amazon.com Inc 1,25 trillion de dollars 1997 + 44,6 %.

Nvidia Corp 1 000 milliards de dollars 1999 + 176,5 %.

ENTREPRISES DONT LA CAPITALISATION BOURSIÈRE APPROCHE LES 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS

Meta Platforms Inc 680,86 milliards de dollars 2012 + 120,4

Tesla Inc 632,95 milliards de dollars 2010 + 62,5

Visa Inc 451,07 milliards de dollars 2008 + 6,2 %.