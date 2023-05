L'Europe en difficulté mais Nvidia stimule les actions technologiques américaines

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée jeudi, les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine maintenant un couvercle sur les actions européennes, bien que Nvidia ait stimulé les actions technologiques à New York.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 9,75 points, soit 0,1%, à 7 617,35. Le FTSE 250 était en baisse de 20,40 points, 0,1%, à 18 910,76, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,23 points, 0,2%, à 795,24.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 761,03, le Cboe UK 250 a baissé de 0,1% à 16 464,57, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,2% à 13 569,32.

Le président américain Joe Biden a proposé de geler les dépenses publiques à leur niveau actuel lors des négociations sur la dette avec les républicains. Cela permettrait de réduire le déficit de 1 000 milliards de dollars, a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré qu'il envoyait des négociateurs républicains à la Maison Blanche pour "essayer de terminer les négociations" sur le plafond de la dette, mais il a averti qu'il y avait un "certain nombre d'endroits" où les deux parties étaient "encore loin l'une de l'autre" avant l'échéance cruciale du 1er juin.

UBS Asset Management a déclaré qu'elle pensait "qu'un accord de dernière minute était probable, mais que la volatilité était prête à augmenter à court terme, les marchés étant susceptibles d'intégrer le risque d'une issue disruptive d'ici là".

L'agence de notation Fitch a fait savoir aux États-Unis que leur excellente cote de crédit pourrait être compromise si les responsables politiques ne parvenaient pas à sortir de l'impasse. Fitch a placé la note de crédit AAA du pays sous "surveillance négative", une décision qui, selon elle, "reflète une partisanerie politique accrue qui empêche de parvenir à une résolution pour relever ou suspendre la limite de la dette".

Marc Chandler, analyste Forex chez Bannockburn Global, a commenté : "L'inquiétude suscitée par les querelles politiques sur le service de la dette américaine a incité Fitch à placer les États-Unis sous surveillance négative. En dehors des mouvements de menton et des doigts d'honneur, cela n'a eu que peu d'impact perceptible".

L'Allemagne est entrée en récession, selon les chiffres de Destatis. Le produit intérieur brut de l'Allemagne s'est contracté de 0,3 % au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2022. Au quatrième trimestre, le PIB s'était contracté de 0,5 % par rapport au troisième.

À la fin du mois d'avril, l'agence de statistiques avait prédit que l'économie était restée stable au cours du premier trimestre de cette année. Ce résultat négatif signifie plutôt que la plus grande économie d'Europe est tombée dans une récession technique - définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB.

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était stable.

Entre-temps, les consommateurs britanniques ont bénéficié d'un certain soulagement. L'organisme de régulation Ofgem abaisse son plafond de prix de l'énergie de 3 280 GBP par an à 2 074 GBP pour le ménage moyen en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, à compter du 1er juillet. L'Ofgem a déclaré que la réduction de 1 206 GBP du plafond reflétait les récentes baisses des prix de gros de l'énergie.

La baisse du plafond remplacera la garantie des prix de l'énergie du gouvernement britannique, qui limite actuellement la facture d'énergie d'un ménage moyen à environ 2 500 livres sterling. Cela signifie que le ménage moyen verra sa facture annuelle baisser de 426 GBP.

"La réduction du plafond des prix de l'Ofgem a proposé un léger soulagement aux ménages britanniques, mais les factures restent bien supérieures au niveau qu'elles avaient avant la crise de l'énergie et les consommateurs sont confrontés à une pression croissante sur leurs budgets en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des coûts d'emprunt", a déclaré Russ Mould, directeur de l'investissement chez AJ Bell.

Les valeurs liées aux voyages et aux loisirs ont eu du mal à s'orienter, malgré la perspective d'une augmentation du budget des consommateurs. Domino's Pizza Group était en hausse de 0,7 %, easyJet a augmenté de 0,1 %, mais son homologue Wizz Air a perdu 2,0 %.

La livre était cotée à 1,2368 USD à la mi-journée jeudi à Londres, pratiquement inchangée par rapport à 1,2367 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi. L'euro s'est établi à 1,0728 USD, en baisse par rapport à 1,0762 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 139,52 yens, en hausse par rapport à 139,12 yens.

En bas de l'indice FTSE 100 à la mi-journée se trouvait Coca-Cola HBC, en baisse de 4,3 %.

Le partenaire d'embouteillage de boissons non alcoolisées de Coca-Cola Co a déclaré que depuis sa dernière journée des investisseurs en 2019, il a "recentré les ressources pour renforcer les capacités de croissance de base".

Il a déclaré lors de l'événement à Rome qu'il avait mis à jour ses objectifs financiers à moyen terme.

Coca-Cola HBC a déclaré qu'elle visait désormais une croissance annuelle moyenne des revenus organiques de 6% à 7%, contre un objectif précédent de 5% à 6%.

Elle vise une augmentation annuelle moyenne de la marge organique du bénéfice avant intérêts et impôts de 20 à 40 points de base. La société reste également attachée à un dividende progressif, avec un ratio de distribution de 40 à 50 % du bénéfice par action.

L'action a toutefois été mise sous pression, car elle est devenue ex-dividende. Cela signifie que les nouveaux acheteurs ne pourront pas bénéficier du dernier versement.

Au sein de l'indice FTSE 250, Workspace a progressé de 5,2 %, bien qu'il ait enregistré une perte annuelle.

Le fournisseur d'espaces de travail flexibles basé à Londres a déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 37,5 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, contre un bénéfice de 124,0 millions de livres sterling l'année précédente. Cette perte a été attribuée à une réduction de la valeur des biens immobiliers de 3,5 % au cours du second semestre de l'année.

Workspace a déclaré que ses biens immobiliers étaient évalués à 2,74 milliards de livres sterling au 31 mars, contre 2,40 milliards de livres sterling l'année précédente ; toutefois, la société a déclaré que l'évaluation était en baisse de 3,2 % sur une base sous-jacente en excluant les dépenses d'investissement et les cessions et en incluant McKay au coût d'acquisition.

Workspace a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 31 % pour atteindre 174,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2023, contre 132,9 millions de livres sterling pour l'exercice 2022, les revenus locatifs nets ayant été multipliés par 116,6 millions de livres sterling, contre 86,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Workspace a recommandé un dividende final de 17,4 pence par action, en hausse de 20% par rapport à 14,5 pence l'année précédente, ce qui porte le dividende total pour l'exercice 2023 à 25,8 pence, contre 21,5 pence.

En ce qui concerne l'avenir, Workspace a déclaré que les revenus locatifs pour le nouvel exercice seront soutenus par la croissance de 7,1 % des loyers à périmètre constant observée au cours de l'exercice 2023.

À New York, les actions ont été largement revues à la hausse, stimulées par les valeurs technologiques. L'indice Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice S&P 500 est en hausse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en hausse de 2,0 %.

Le pétrole Brent était coté à 77,21 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en baisse par rapport à 78,07 USD mercredi. L'or était coté à 1 962,33 USD l'once, en baisse par rapport à 1 969,75 USD.

Les actions de Nvidia ont bondi de 27 % dans les échanges pré-marché à New York jeudi. La société Nvidia, basée à Santa Clara, en Californie, a fait état d'une baisse de 13% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre clos le 30 avril, à 7,19 milliards de dollars, contre 8,29 milliards de dollars il y a un an, bien que ce chiffre soit supérieur de 19% à celui du trimestre précédent (6,05 milliards de dollars).

Le bénéfice net a bondi de 26 % à 2,04 milliards de dollars, contre 1,62 milliard de dollars un an plus tôt, et de 44 % par rapport au quatrième trimestre, où il s'élevait à 1,4 milliard de dollars.

A venir sur le calendrier économique de jeudi est une lecture du produit intérieur brut américain à 1330 BST.

