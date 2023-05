L'indice des semi-conducteurs bondit avec Nvidia en tête de la course à la "ruée vers l'or" de l'intelligence artificielle

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an vendredi et a espéré réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis six mois, l'intelligence artificielle (IA) occupant le devant de la scène après que Nvidia Corp a épaté les investisseurs avec des objectifs financiers qui ont dépassé les attentes des analystes.

L'indice des semi-conducteurs était en hausse de 6,3 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis début avril 2022, tandis que le concepteur de puces Nvidia, son plus grand gagnant, était en hausse de 26,7 % et s'échangeait à des niveaux record avec un plus haut intrajournalier de 394,80 $.

Nvidia a annoncé mercredi en fin de journée un objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur de plus de 50% aux estimations de Wall street, avec des plans pour augmenter l'offre afin de répondre à la demande galopante pour ses puces d'intelligence artificielle, qui sont utilisées pour faire fonctionner des services populaires tels que ChatGPT.

Christopher Rolland, analyste chez Susquehanna International Group, a qualifié la performance d'"insondable" dans une note de recherche intitulée "Plus grande performance de tous les temps ?", dans laquelle il dit avoir relevé son objectif de cours de 350 à 450 dollars pour Nvidia, qui s'est échangée pour la dernière fois à 386,99 dollars.

"Il semble que la nouvelle ruée vers l'or soit à nos portes et que NVIDIA vende toutes les pioches et les pelles", a écrit M. Rolland.

Néanmoins, outre Nvidia, les plus gros gains de l'indice des puces comprennent les actions cotées au NYSE du fabricant de puces Nvidia, Taiwan Semiconductor, qui ont augmenté de 11,5 %, la société d'alimentation électrique Vicor Corp, qui a augmenté de plus de 15 %, et le fournisseur de composants Monolithic Power, dont les actions ont augmenté de 16,4 %.

Dylan Patel, analyste chez SemiAnalysis, a déclaré que Monolithic Power fournit des modules d'alimentation à la puce AI phare de Nvidia, la H100.

En revanche, les investisseurs de la société rivale Intel Corp ont eu la réaction opposée aux nouvelles de Nvidia, faisant chuter les actions du fabricant de puces de 6,5 %, Intel ayant du mal à rattraper ses rivaux comme Nvidia.

"Tout ce qui a un soupçon d'IA est en hausse", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein. "Tout ce qui est perçu comme non bénéfique, ou à Dieu ne plaise, comme un perdant de l'IA, est en baisse.

La société rivale Advanced Micro Devices, qui devrait lancer de nouvelles puces qui pourraient l'aider à concurrencer Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle, a également grimpé en flèche jeudi. Les actions d'AMD ont augmenté de 10,7 %.

Les actions d'Applied Materials, un fournisseur d'équipements de fabrication de puces, ont augmenté de 5,8 % et d'autres sociétés impliquées dans le processus de fabrication de puces, notamment ASLM Holdings, KLA Corp et Lam Research, ont progressé de plus de 5 %.

Depuis plus de 15 ans qu'il couvre les puces, Rasgon de Bernstein a déclaré qu'il n'avait "jamais vu un guide comme celui que NVDA vient de mettre en place avec des perspectives (pour le deuxième trimestre fiscal) qui étaient de toute évidence cosmologiques, et qui ont annihilé les attentes". (Rapporté par Sinéad Carew à New York, Stephen Nellis à San Francisco, édité par Nick Zieminski)