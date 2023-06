Le PDG de Nvidia se sent à l'aise avec Taïwan pour la fabrication de puces

Certaines entreprises se sont inquiétées des risques potentiels pour leurs activités, compte tenu des menaces militaires accrues de la Chine à l'encontre de l'île démocratique de Taïwan, que Pékin revendique comme sienne, ce à quoi Taipei s'oppose fermement.

Le fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) fabrique des puces conçues par Nvidia et M. Huang a déclaré que la prochaine génération de produits de son entreprise serait également fabriquée par TSMC, tout en ajoutant que Nvidia continuerait à se diversifier.

"Lorsque j'étais ici, dans toutes nos discussions sur la chaîne d'approvisionnement, nous nous sentions parfaitement en sécurité", a déclaré M. Huang aux journalistes en marge d'un événement technologique à Taipei, lorsqu'on l'a interrogé sur le risque politique de voir le monde dépendre autant de Taïwan pour les puces, compte tenu des tensions avec la Chine.

Nvidia s'est diversifié grâce à plusieurs usines de TSMC et Huang a confirmé qu'il prévoyait également de s'approvisionner auprès de l'usine de TSMC en Arizona, "de sorte que nous avons beaucoup de diversité et de résilience dans notre chaîne d'approvisionnement".

M. Huang a indiqué qu'il prévoyait de rencontrer vendredi des dirigeants de TSMC et de Foxconn, le fournisseur d'Apple Inc. qui fabrique les iPhones et d'autres appareils électroniques utilisant des puces d'IA.

Il n'a pas encore décidé s'il se rendrait en Chine après son voyage à Taïwan.

Les puces Nvidia ont été au cœur des grandes tendances technologiques, des jeux vidéo aux voitures autonomes en passant par l'informatique dématérialisée et maintenant l'IA.

M. Huang a déclaré que TSMC, dont il a dîné avec le fondateur Morris Chang lors de son séjour à Taïwan, était une entreprise de classe mondiale dotée d'une "immense capacité et d'une incroyable agilité".

"Je suis convaincu que la demande qui nous est adressée, qui est extrêmement élevée, sera satisfaite et qu'elle le sera bientôt", a déclaré M. Huang, né à Taïwan.

"Le processus de diversification dans différentes zones géographiques est une excellente stratégie de TSMC, qui fait désormais partie de la stratégie de diversité et de redondance de Nvidia.

Nvidia, la société de semi-conducteurs cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, a rejoint mardi le club d'élite des entreprises américaines ayant une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars, les investisseurs s'étant rués sur le fabricant de puces qui est rapidement devenu l'un des plus grands gagnants de l'essor de l'IA.

M. Huang est extrêmement populaire à Taïwan et a reçu un accueil de rock star lors de sa visite à Taipei. Il a notamment été entouré de fans en quête de selfies après un discours liminaire prononcé lundi devant des milliers de personnes.

Le mois dernier, Nvidia a annoncé un objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur de plus de 50% aux analystes de Wall street, avec des plans pour augmenter l'offre afin de répondre à la demande galopante pour ses puces d'IA.