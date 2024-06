Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records jeudi, stimulés par les gains importants de Nvidia, tandis que les investisseurs évaluaient les données économiques récentes et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour juger du calendrier des réductions de taux d'intérêt cette année.

Nvidia a gagné 1,4 % pour atteindre son plus haut niveau historique, le leader des semi-conducteurs étant sur le point de renforcer sa position d'entreprise la plus précieuse au monde après que Dell et Super Micro Computer ont reçu des commandes de serveurs pour la startup d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Les actions de Dell et de Super Micro ont augmenté respectivement de 1,0 % et de 6,3 %.

Nvidia a détrôné Microsoft mardi pour devenir l'entreprise la plus précieuse du monde. La hausse continue du leader des puces d'intelligence artificielle, associée à des données plus faibles que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis, a permis au S&P 500 et au Nasdaq de clôturer à des niveaux record au cours de la séance précédente.

L'indice de référence S&P 500 a brièvement franchi la barre cruciale des 5 500 points dans les échanges intrajournaliers, un objectif de fin d'année prévu par de nombreux courtiers.

Le secteur de l'énergie est celui qui a le plus progressé au sein du S&P 500, avec une hausse de 1,5 % après que les contrats à terme sur le pétrole ont atteint leur plus haut niveau en sept semaines, tandis que l'immobilier a été le plus touché.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, mais le marché de l'emploi est resté globalement solide malgré un ralentissement progressif. Une autre série de données a montré que la construction de maisons individuelles aux États-Unis a chuté en mai, alors que les taux hypothécaires restent élevés.

"Qu'il s'agisse de l'IPC, des dépenses de consommation, des taux d'épargne ou des chiffres du chômage, les données pourraient changer très marginalement et lentement", a déclaré Joseph Ferrara, stratégiste d'investissement chez Gateway Investment Advisors.

"Je pense que la Fed aura besoin de voir un peu plus de données, concluantes ou réaffirmant que l'économie a le potentiel de ralentir. Je ne pense pas que ce soit le cas pour l'instant".

Entre-temps, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il faudrait un an ou deux pour ramener l'inflation à 2 %, car la croissance des salaires pourrait être encore trop élevée, ce qui fait craindre que les taux d'intérêt ne restent élevés plus longtemps.

Les marchés monétaires considèrent actuellement qu'il y a 58 % de chances que la banque centrale américaine réduise ses taux de 25 points de base en septembre, selon les données FedWatch de LSEG.

À 11:59 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 86,87 points, soit 0,22%, à 38 921,73, le S&P 500 était en hausse de 3,32 points, soit 0,06%, à 5 490,35, et le Nasdaq Composite était en baisse de 7,17 points, soit 0,04%, à 17 855,07.

Kroger a chuté de 2,5 % après avoir adopté un ton prudent sur les dépenses de consommation à court terme, tout en réaffirmant ses prévisions de ventes et de bénéfices à magasins comparables pour l'ensemble de l'année, bien qu'il ait dépassé les estimations du premier trimestre.

Trump Media & Technology Group a chuté de 12,4 % en raison d'une dilution potentielle des capitaux propres après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré effectif le dépôt de la société pour la revente de certaines actions et de certains bons de souscription, lui donnant environ 247 millions de dollars de produits.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,07 pour 1 sur le NYSE et de 1,22 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 27 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 36 nouveaux records et 170 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Shubham Batra et Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila, Shounak Dasgupta et Pooja Desai)