(Nouveau tout au long, mises à jour avec les résultats de Nvidia)

* Les données de la zone euro plus faibles que prévu font baisser l'euro

* Nvidia bondit dans les échanges après la cloche sur des prévisions haussières

* Les investisseurs s'intéressent au discours de Powell à Jackson Hole

* Les rendements japonais atteignent un nouveau sommet, le yen reste dans la zone d'intervention

NEW YORK/LONDRES, 23 août (Reuters) - L'euro s'est accroché à un plus bas de plus de deux mois tandis que les actions mondiales ont rebondi mercredi, tandis que la coqueluche de la technologie Nvidia a bondi de 8% dans les échanges après la cloche, atteignant un record historique après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre bien supérieur aux objectifs de Wall Street.

La société Nvidia, basée à Santa-Clara, en Californie

prévoit un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards

d'environ 16 milliards de dollars, plus ou moins 2 %, et a déclaré qu'elle rachèterait pour 25 milliards de dollars d'actions supplémentaires. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 12,61 milliards de dollars.

Les perspectives haussières de Nvidia devraient stimuler les marchés boursiers jeudi. À la clôture de mercredi, l'indice boursier MSCI All Country a bondi de 0,97 %, et les actions américaines ont également progressé. Le Dow Jones a gagné 0,54 %, le S&P 500 1,1 % et le Nasdaq Composite 1,59 %.

L'euro s'est maintenu à 1,0862 dollar et à son plus bas niveau depuis 12 mois par rapport à la livre après que des enquêtes ont montré que l'activité commerciale en Allemagne et dans la zone euro s'est effondrée en août.

Il s'agit de la contraction la plus rapide de l'activité commerciale allemande depuis plus de trois ans, ce qui a incité les traders à renforcer les paris sur la Banque centrale européenne, qui doit maintenant faire une pause dans ce qui a été une série record de hausses des taux d'intérêt.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté et les rendements du Trésor américain ont également baissé. Les rendements des obligations du Trésor à dix ans ont baissé à 4,191 %, après avoir touché un plus haut de 16 ans de 4,36 % une séance plus tôt.

Les investisseurs attendent le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du sommet annuel des banques centrales à Jackson Hole, dans le Wyoming, vendredi, au cours duquel il pourrait donner plus d'indices sur les perspectives des taux d'intérêt américains.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a indiqué qu'il s'attendait à ce que M. Powell délivre un message hawkish compte tenu des bonnes données économiques américaines, mais certains investisseurs continuent de parier sur des baisses de taux l'année prochaine, ce qui a soutenu les gains des actions.

"Nous prévoyons toujours des récessions (légères) aux États-Unis et au Royaume-Uni et une croissance médiocre dans la zone euro, ce qui devrait renforcer la dynamique désinflationniste", ont déclaré les analystes d'Investec Economics.

"Nous prévoyons que les premières baisses de taux auront lieu au cours du premier ou du deuxième trimestre 2024 dans les principales économies développées.

L'idée que les coûts d'emprunt pourraient enfin atteindre un sommet a contribué à faire grimper l'indice des actions européennes STOXX 600 jusqu'à 0,39 %.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro pour les coûts d'emprunt, est tombé à son plus bas niveau depuis près de deux semaines, à 2,526 %.

"En général, les monnaies européennes sous-performent en raison des données PMI plus faibles qui montrent que les économies continuent de ralentir", a déclaré Lee Hardman, stratège chez MUFG.

"Le marché commence à se demander si la BCE va procéder à une nouvelle hausse et les 2 ou 3 hausses supplémentaires prévues par la Banque d'Angleterre sont désormais incertaines.

Les traders ont réduit les paris sur une hausse de la BCE en septembre et évaluent maintenant à environ 40 % les chances d'une hausse de 25 points de base, contre plus de 50 % mardi.

Au cours de la nuit, les marchés asiatiques se sont concentrés sur la faiblesse de l'économie chinoise et du yuan, ainsi que sur les résultats moroses des usines japonaises, qui ont également fragilisé le sentiment.

Les marchés boursiers sont restés dans l'expectative avant les résultats du géant des puces Nvidia, suite à la hausse frénétique de son cours cette année en raison de l'essor de l'intelligence artificielle, ainsi que des PMI américains et des données révisées sur l'emploi.

SENTIMENT D'AMOINDRISSEMENT

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a terminé en hausse de 0,4 %, bien qu'il ne soit pas loin d'un creux de neuf mois atteint il y a tout juste deux séances. Le Nikkei japonais a également progressé de 0,5 %.

Des données ont montré que l'activité des usines s'est contractée pour le troisième mois consécutif en août, offrant un premier aperçu de la santé de l'industrie manufacturière mondiale ce mois-ci. Les États-Unis publieront également leurs résultats rapides de l'indice PMI mercredi, qui devraient montrer que le secteur de l'industrie manufacturière reste en contraction.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint un nouveau sommet en 9 ans et demi, à 0,675 %, les investisseurs considérant la décision de la Banque du Japon de ne pas intervenir pour acheter des obligations comme un feu vert à de nouvelles ventes.

En Chine, les valeurs sûres n'ont pas réussi à conserver leurs gains de mardi, chutant de 1,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a mieux résisté, en hausse de 0,3 % après un bond de 1 %.

Les prix du minerai de fer ont augmenté de 5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis deux ans mercredi, et le charbon à coke et le coke ont augmenté de plus de 3 % en l'absence de directives du gouvernement chinois visant à réduire la production d'acier.

Sur les marchés des devises, le dollar américain a reculé de 0,19 % après avoir atteint son plus haut niveau en deux mois, à 103,4, par rapport à un panier de devises principales.

Le yen s'est redressé à 144,87 après avoir atteint son plus bas niveau en neuf mois à 145,34, alors que l'on disait que le Japon n'interviendrait sur le marché que si la monnaie plongeait au-delà de 150 pour un dollar.

Les prix du pétrole ont baissé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 1,3% à 82,94 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont légèrement baissé à 78,53 dollars, tandis que l'or était en hausse de 1,06% à 1 916 dollars l'once. Pour lire les nouvelles de Reuters sur les marchés et la finance, cliquez sur https://www.reuters.com/finance/markets. Pour connaître l'état des marchés boursiers asiatiques, cliquez sur :