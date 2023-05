Les actions chinoises chutent avec les tensions sino-américaines en ligne de mire

Les actions chinoises ont chuté vendredi, le sentiment des investisseurs étant globalement modéré, le marché se concentrant sur les tensions sino-américaines, malgré une reprise des actions des semi-conducteurs à la suite de la hausse du prix de l'action de la société américaine Nvidia au cours de la nuit.

** L'indice chinois CSI300 a perdu 0,4 % à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a baissé de 0,1 %.

** Le marché de Hong Kong était fermé vendredi pour cause de jour férié.

** Le département d'État américain a averti jeudi que la Chine était capable de lancer des cyberattaques contre des infrastructures critiques, notamment des oléoducs, des gazoducs et des systèmes ferroviaires, après que des chercheurs ont découvert qu'un groupe de pirates informatiques chinois avait espionné ces réseaux.

** Par ailleurs, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, et le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, ont échangé leurs points de vue sur le commerce, l'investissement et les politiques d'exportation lors d'entretiens qualifiés de "francs et substantiels" par le bureau de Mme Raimondo.

** Les performances sectorielles ont été mitigées, les fabricants de puces ayant surpassé les autres secteurs. Les actions des fabricants de puces chinoises ont bondi après une hausse de 24% dans la nuit de la société américaine Nvidia Corp qui a alimenté l'intérêt des Chinois pour le secteur.

** L'indice STAR Chip a progressé de 2,9 %, en passe de connaître sa meilleure journée depuis un mois.

** Zbit Semiconductor Inc a bondi de 20 % pour atteindre un niveau record.

** Les actions du secteur des nouvelles énergies ont chuté de 2,5 %, poursuivant ainsi leur tendance à la baisse.

** Les actions du secteur automobile ont perdu 1,2 %, BYD Co Ltd et Great Wall Motor Co Ltd perdant respectivement 4 % et 4,2 %. Great Wall Motor a déclaré jeudi que son rival BYD avait échoué en matière d'émissions hybrides.