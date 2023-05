Les contrats à terme augmentent suite à un accord provisoire sur le plafond de la dette

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mardi, les parlementaires ayant conclu un accord provisoire sur le relèvement du plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement, tandis que les actions de Nvidia ont mené un rallye précoce parmi les fabricants de puces et les entreprises liées à l'IA.

Le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont signé dimanche un accord visant à suspendre temporairement le plafond de la dette et à limiter certaines dépenses fédérales.

Le Comité des règles de la Chambre des représentants américaine a déclaré qu'il se réunirait à 15h00 ET (1900 GMT), pour discuter du projet de loi sur le plafond de la dette.

Une poignée de parlementaires républicains ont déclaré qu'ils s'y opposeraient, signe que l'accord bipartisan pourrait connaître un parcours semé d'embûches au sein du Congrès.

Reflétant l'optimisme des investisseurs, le coût de l'assurance contre un défaut de paiement de la dette américaine a encore diminué mardi, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont baissé.

Nvidia Corp a gagné 3,2 % dans les échanges avant bourse après avoir déclaré lundi qu'elle construisait le superordinateur d'IA le plus puissant d'Israël pour répondre à la demande croissante des clients pour les applications d'IA.

Les actions des grands acteurs de l'IA, dont Microsoft Corp et Alphabet Inc, ont augmenté d'environ 1 % chacune.

D'autres fabricants de puces, dont Advanced Micro Devices Inc, Marvell Technology Inc et Intel Corp, ont ajouté environ 3 % chacun.

À 5:00 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 69 points, soit 0,21%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 19,5 points, soit 0,46%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 136,75 points, soit 0,95%.