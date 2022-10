Les contrats à terme chutent, les prix élevés du pétrole alimentant les craintes d'inflation ; Tesla chute

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi, la hausse des prix du pétrole exacerbant les craintes d'inflation, tandis que l'action à forte croissance Tesla a chuté en raison des inquiétudes concernant le financement du projet de rachat de Twitter par Elon Musk.

Les craintes d'une hausse agressive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale sont revenues sur le devant de la scène après qu'un rapport mercredi ait montré une forte demande de main-d'œuvre aux États-Unis.

Les valeurs de croissance sensibles aux taux ont chuté alors que les rendements du bon du Trésor à 10 ans ont augmenté pour la deuxième journée. Twitter Inc, Nvidia Corp et Microsoft Corp ont baissé de 0,7 % à 1,2 % dans les échanges de pré-marché.

Tesla Inc a glissé de 1,1 % après qu'Apollo Global Management Inc et Sixth Street Partners, qui cherchaient à fournir un financement pour la transaction de 44 milliards de dollars de Musk sur Twitter, ne sont plus en pourparlers avec le milliardaire.

Pendant ce temps, les prix du pétrole se sont maintenus près des sommets de trois semaines après que la plus grande réduction de l'offre du groupe de nations OPEP+ depuis 2020, avant les embargos de l'Union européenne sur l'énergie russe, devrait resserrer l'offre mondiale de pétrole.

Cela intervient un jour après que des données ont montré une augmentation des embauches mensuelles par les employeurs privés en Amérique et une hausse de la jauge d'emploi de l'industrie des services de l'ISM, suggérant que la Fed maintiendra les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Les marchés monétaires estiment à plus de 80 % la probabilité d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed les 1er et 2 novembre.

Après que la présidente de la Fed à San Francisco, Mary Daly, ait souligné mercredi l'engagement de la banque centrale à freiner l'inflation par de nouvelles hausses des taux d'intérêt, d'autres responsables, dont la présidente de Cleveland, Loretta Mester, le gouverneur du conseil de la Fed, Lisa Cook, le gouverneur du conseil, Christopher Waller, et le président de Chicago, Charles Evans, seront sur la liste de surveillance.

Un premier rapport sur le chômage est attendu à 8h30 ET, où l'on s'attend à ce que 203 000 Américains aient déposé des demandes d'allocations chômage pour la semaine du 1er octobre, soit 10 000 de plus que la semaine précédente.

Les craintes croissantes d'une récession imminente dans les entreprises devraient peser sur les dépenses d'investissement et les ouvertures de postes, a indiqué Goldman Sachs dans une note.

À 6 h 39 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 172 points, soit 0,57 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 25,25 points, soit 0,67 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 79,75 points, soit 0,69 %. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru)