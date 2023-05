Les investisseurs qui ont misé sur Nvidia au premier trimestre pourraient avoir été stimulés par son entrée dans le club des entreprises évaluées à 1 000 milliards de dollars

L'entrée de Nvidia Corp dans le club des sociétés américaines évaluées à 1 000 milliards de dollars mardi a peut-être donné un coup de pouce à un certain nombre de gestionnaires de portefeuille qui ont acheté le titre, selon les données révélées dans les dossiers des fonds spéculatifs du premier trimestre, tels que la société de gestion australienne GQG Partners.

Les déclarations trimestrielles de valeurs mobilières, connues sous le nom de "13-F", sont rétrospectives mais indiquent ce que les fonds possédaient au dernier jour du trimestre et constituent l'un des rares moyens dont disposent les fonds spéculatifs et les autres investisseurs institutionnels pour déclarer leurs positions. Ils peuvent ne pas refléter les positions actuelles, car les gestionnaires de fonds peuvent avoir ajouté ou vendu des actions depuis lors.

De nombreux investisseurs ont investi dans le fabricant de puces qui est rapidement devenu l'un des plus grands gagnants du boom de l'IA. Les gains de Nvidia ont également été stimulés par la mise à jour des prévisions de revenus de la société la semaine dernière, qui a dépassé l'estimation moyenne de Wall street de plus de 50%.

Parmi les plus grands gagnants potentiels, on trouve la société d'investissement GQG Partners Inc , basée à Fort Lauderdale, en Floride et cotée en Australie, qui a ajouté 8,2 millions d'actions à Nvidia Corp au cours du premier trimestre, selon un dépôt réglementaire.

La participation, acquise pour 2,3 milliards de dollars, vaut désormais 3,3 milliards de dollars, soit environ 45 % de plus. Au trimestre précédent, Nvidia ne faisait pas partie du portefeuille de GQG.

GQG, qui a investi en début d'année dans des actions du groupe indien Adani, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Tiger Global Management, Wellington Management Group et Moore Capital font également partie des investisseurs qui ont ajouté des actions de Nvidia au premier trimestre, avant que le cours de l'action ne bondisse de 45 % entre le 3 avril et mardi.

Parmi les investisseurs importants qui ont vendu des actions de Nvidia avant son récent bond, on trouve ARK Invest. Cathie Wood, PDG d'ARK, a déclaré dans un tweet que la valorisation actuelle des actions semble impliquer que Nvidia n'a pas de concurrents. "Les investisseurs semblent penser que NVDA est la seule valeur en jeu, alors qu'elle a été multipliée par 80. Ce n'est pas le cas", a-t-elle déclaré, ajoutant que la société a une longueur d'avance.

Le California Public Employees' Retirement System (CalPERS) a vendu environ 1 million d'actions de Nvidia, mais a conservé environ 1,2 milliard de dollars d'actions au premier trimestre.