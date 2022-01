Les investisseurs sont prêts pour les résultats américains alors que les craintes d'inflation sont élevées

Les entreprises américaines publieront dans les semaines à venir des résultats sur le dernier trimestre de 2021, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'inflation sur les bénéfices et de la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle accélère le calendrier de lancement des hausses de taux d'intérêt. Ces inquiétudes, ainsi que la prudence liée à la variante COVID-19 Omicron qui se propage rapidement, ont entraîné une récente vente du marché, menée par le Nasdaq et les actions des entreprises technologiques et d'autres sociétés à forte croissance qui ont bénéficié des faibles taux d'intérêt.

La croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 d'une année sur l'autre devrait être plus faible au quatrième trimestre qu'au cours des trois premiers trimestres de 2021, mais rester forte à 22,4 %, selon les données IBES de Refinitiv.

Les énormes gains de bénéfices enregistrés plus tôt en 2021 ont été alimentés par un rebond de la récession économique au début de la pandémie.

On "approche de la fin des comparaisons très faciles que nous avions par rapport à 2020", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management. "Ces comparaisons faciles vont commencer à s'estomper à mesure que nous nous rapprochons de 2022".

La forte performance du marché de l'année dernière - le S&P 500 ayant gagné 26,9 % sur l'année - s'est appuyée sur une croissance massive des bénéfices, de sorte que les perspectives des entreprises pour 2022 seront déterminantes pour cette période de bénéfices, a déclaré Northey.

La croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2021 est estimée à environ 50 %, contre 8,6 % pour 2022, tandis que le ratio cours/bénéfices à terme pour le S&P 500 était le dernier à 21,7, contre une moyenne à long terme de 15,5, selon Refinitiv DataStream.

JPMorgan Chase doit publier ses résultats vendredi et ouvrira la période de publication des résultats avec Citigroup et Wells Fargo.

À l'approche de la saison des résultats, les actions des banques ont progressé avec les rendements du Trésor américain, l'attention se portant sur les prévisions de hausse des taux.

Les analystes s'attendent à ce que les grandes banques américaines affichent une augmentation de leurs revenus de base au quatrième trimestre, grâce aux nouveaux prêts et à la hausse des rendements du Trésor.

L'indice bancaire et l'indice financier S&P 500 ont tous deux atteint des sommets la semaine dernière. Le compte rendu de la réunion de décembre de la Fed, publié la semaine dernière, a montré que certains responsables politiques souhaitaient resserrer leur politique encore plus rapidement. L'inflation étant l'une de leurs principales préoccupations, les investisseurs seront également attentifs aux signes de réduction des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Les rapports économiques américains ont proposé un certain espoir à cet égard.

Le rapport de la semaine dernière sur l'activité de l'industrie des services aux États-Unis contenait des signes provisoires indiquant que l'impasse de l'offre dans ce secteur commence à se dissiper.

Les problèmes de transport dans les ports et dans d'autres régions ont entraîné des dépenses plus importantes pour les entreprises et des coûts plus élevés pour les consommateurs.

Les goulets d'étranglement ont particulièrement touché les détaillants, et les investisseurs surveilleront leur impact sur les ventes de Noël.

Les entreprises du S&P 500 ont maintenu des marges bénéficiaires record, nombre d'entre elles étant en mesure de répercuter la hausse des dépenses sur les clients, mais cela pourrait ne pas continuer.

"Nous nous attendons à ce que les marges ne soient pas un record ce trimestre" mais qu'elles restent élevées, a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices à New York.

Le marché boursier a vu les investisseurs délaisser les actions de croissance à forte composante technologique au profit d'actions plus axées sur la valeur, qui ont tendance à mieux se comporter dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés. Pourtant, certains investisseurs estiment que les résultats des entreprises technologiques pourraient être bien meilleurs que ce que prévoit la Bourse.

Les résultats des grandes sociétés technologiques et autres méga-capitalisations commencent la semaine prochaine, Netflix devant présenter ses résultats le 20 janvier.

Les résultats récents de certaines sociétés de puces, dont Micron Technology, étaient optimistes, a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta, en Géorgie.

"Cela me donne confiance, nous devrions obtenir de bons rapports du secteur des puces", a-t-il dit. "Je suis optimiste".

Les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie devraient afficher les plus fortes hausses de bénéfices d'une année sur l'autre au quatrième trimestre, selon les données de Refinitiv.

L'énergie a été de loin le secteur le plus performant du S&P 500 au début de l'année 2022, l'indice énergétique du S&P 500 ayant progressé d'environ 14 % depuis le 31 décembre, soutenu par une offre restreinte, après un gain énorme de 48 % en 2021.

Les résultats des majors pétrolières ExxonMobil et Chevron sont attendus dans quelques semaines.

Mais les 11 secteurs du S&P 500 devraient tous afficher une croissance des bénéfices pour le quatrième trimestre de 2021, tandis que la croissance des revenus pour cette période est estimée à 12,1 %. Ce niveau de croissance serait également inférieur à celui des derniers trimestres, selon les données de Refinitiv.