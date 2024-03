Nvidia a dévoilé lundi un logiciel destiné à faciliter l'intégration des systèmes d'intelligence artificielle dans le travail des entreprises, élargissant ainsi l'offre du fabricant de puces.

Ce lancement souligne la volonté de Nvidia d'étendre sa présence dans le secteur de l'exécution des applications d'IA, appelé inférence, où les puces de la société ne dominent pas le marché, a déclaré Joel Hellermark, PDG de Sana, un fabricant d'assistants d'IA pour les entreprises.

Nvidia est surtout connue pour fournir les puces utilisées pour former les modèles dits de base, comme le GPT-4 d'OpenAI. L'entraînement implique l'ingestion de grandes quantités de données et est principalement effectué par les grandes entreprises technologiques axées sur l'IA.

Aujourd'hui, les entreprises de toutes tailles s'efforcent d'intégrer ces modèles de base dans leur travail, ce qui peut s'avérer compliqué. Les outils Nvidia publiés lundi sont conçus pour faciliter la modification et l'exécution de divers modèles d'IA sur le matériel Nvidia.

"C'est comme acheter un repas tout fait plutôt que de sortir et d'acheter les ingrédients soi-même", a déclaré Ben Metcalfe, un investisseur en capital-risque qui a fondé Monochrome Capital.

"Les Google, Doordash et Uber peuvent faire tout cela eux-mêmes, mais maintenant que Nvidia dispose de plus de GPU, ils doivent permettre à davantage d'entreprises de tirer profit des GPU", a-t-il déclaré. Les entreprises moins averties sur le plan technologique peuvent utiliser les "recettes préparées" pour mettre en place leurs systèmes, a-t-il ajouté. Par exemple, ServiceNow, une société qui fournit des logiciels destinés au personnel d'assistance technique des grandes entreprises, a déclaré avoir utilisé les outils de Nvidia pour créer un "copilote" qui l'aide à résoudre les problèmes informatiques de l'entreprise. Nvidia a des partenaires de renom pour ses nouveaux outils : Microsoft, Google (Alphabet Inc.) et Amazon les proposeront dans le cadre de leurs services d'informatique en nuage, et Google, Cohere, Meta et Mistral font partie des entreprises qui proposent des modèles. Mais OpenAI, son bailleur de fonds Microsoft et Anthropic, deux des plus grands fournisseurs de modèles de fondation, sont notablement absents de la liste.

Les outils de Nvidia représentent une source potentielle de revenus pour le fabricant de puces : Ils font partie de sa suite logicielle existante qui coûte 4 500 dollars par an pour chaque puce Nvidia si elle est utilisée dans un centre de données privé ou 1 dollar par heure dans un centre de données en nuage. (Reportage de Stephen Nellis à San Jose et d'Anna Tong à San Francisco ; rédaction de Peter Henderson et Leslie Adler)