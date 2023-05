Les résultats de Nvidia déclenchent un rallye de près de 300 milliards de dollars pour les actions liées à l'intelligence artificielle

Par Noel Randewich et Sinéad Carew

L'action de Nvidia a grimpé de 28 % après la clôture pour s'échanger à 391,50 dollars, son niveau le plus élevé jamais atteint. Cela a augmenté sa valeur boursière d'environ 200 milliards de dollars à plus de 960 milliards de dollars, prolongeant l'avance de la société de la Silicon Valley en tant que fabricant de puces le plus précieux au monde et cinquième société la plus précieuse de Wall street.

"Avec tout l'enthousiasme autour de l'IA et le fait que Nvidia ait largement battu ses résultats du premier trimestre et ses estimations pour le deuxième trimestre, cela prouve que l'IA est bien réelle", a déclaré Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille senior chez Synovus Trust à Atlanta. Morgan a déclaré que Synovus possédait des actions Nvidia.

Nvidia a prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de plus de 50 % aux analystes de Wall street, le directeur général Jensen Huang ayant déclaré dans un communiqué que la société "augmentait considérablement son offre pour répondre à la demande croissante" de ses puces pour centres de données.

Les actions d'autres sociétés liées à l'intelligence artificielle se sont redressées à la suite du rapport solide de Nvidia, ajoutant près de 100 milliards de dollars à la valeur du marché boursier après la cloche. Le fabricant de puces concurrent, Advanced Micro Devices Inc, a bondi de 10 %. Microsoft Corp et Alphabet Inc, la société mère de Google, qui s'empressent toutes deux d'incorporer l'IA régénératrice dans leurs plateformes de recherche sur le web, ont chacune augmenté d'environ 2 %.

Le fabricant de logiciels d'IA C3.ai et Palantir Technologies, qui a récemment lancé sa propre plateforme d'IA, ont tous deux grimpé d'environ 8 %.

L'intérêt pour l'IA s'est accru cette année après que la startup OpenAI a lancé ChatGPT, attirant plus d'un million d'utilisateurs en l'espace d'une semaine. En utilisant des données antérieures, l'IA générative peut créer un tout nouveau contenu, tel qu'un texte entièrement formé, des images et du code logiciel.

Avant la publication du rapport de Nvidia mercredi, l'optimisme autour de l'IA avait déjà alimenté une hausse de 109 % de son action depuis le début de l'année 2023, faisant du fabricant de puces le plus performant du S&P 500 depuis le début de l'année. Ce rallye a laissé Nvidia se négocier à environ 60 fois les bénéfices attendus, se rapprochant de son pic de 68 fois les bénéfices attendus en 2021, selon les données de Refinitiv.