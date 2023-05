Le fabricant de puces a publié mercredi dernier après la clôture ses résultats trimestriels et a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur de plus de 50 % aux analystes de Wall street. En incluant les gains de mardi, les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 35 % depuis mercredi et d'environ 180 % depuis le début de l'année.