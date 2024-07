Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

De nouveaux signes de ralentissement de l'économie américaine sont attendus au second semestre 2024, alors que la politique domine les gros titres des deux côtés de l'Atlantique et que le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée de mardi.

Les marchés financiers sont confrontés à un mélange enivrant d'élections cruciales et de signes de ralentissement de la croissance aux États-Unis : la France est en pleine campagne électorale, la Grande-Bretagne se rend aux urnes jeudi et les paris sur l'élection américaine passent à la vitesse supérieure après le débat télévisé de la semaine dernière.

Alors qu'une nouvelle hausse des valeurs technologiques américaines a permis de masquer les fissures à Wall Street lundi, les grondements sur le marché obligataire et la pentification des courbes de rendement à long terme sont peut-être plus révélateurs des préoccupations politiques.

L'enquête de juin de l'Institute for Supply Management a montré que l'industrie manufacturière américaine a manqué les prévisions et s'est contractée pour le troisième mois consécutif, avec une mesure des prix payés par les usines pour les intrants tombant à un plus bas de six mois dans le contexte d'une faible demande de biens.

L'indice de surprise de l'économie américaine enregistre maintenant sa lecture la plus négative en presque deux ans, tandis que le tracker "GDPNow" de la Fed d'Atlanta a diminué à seulement 1,7 % - son niveau le plus bas de l'année jusqu'à présent.

Cela devrait encourager les espoirs d'assouplissement de la Fed cette année, mais des doutes subsistent quant à savoir si la banque centrale procédera à sa première réduction avant les élections de novembre. Les contrats à terme évaluent à moins de 70 % la probabilité d'une première réduction en septembre.

S'exprimant lors du forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, plus tard dans la journée de mardi, M. Powell pourrait donner une impulsion supplémentaire.

Mais dans une semaine importante pour les mises à jour du marché du travail, malgré le jour férié de la fête de l'indépendance jeudi, les données de mai sur les ouvertures d'emploi aux États-Unis pourraient être aussi importantes plus tard dans la session.

Les marchés obligataires ont également d'autres idées, la piètre performance du président Joe Biden lors du débat télévisé présidentiel de la semaine dernière avec l'opposant républicain Donald Trump et l'arrêt rendu lundi par la Cour suprême des États-Unis sur l'immunité partielle de M. Trump réduisant les chances d'une victoire de M. Trump en novembre.

Les marchés de paris politiques donnent aujourd'hui M. Trump comme grand favori pour revenir à la Maison Blanche, avec ses promesses de nouvelles réductions d'impôts et de hausses draconiennes des droits de douane.

Les implications fiscales de tout cela commencent à inquiéter les obligations d'État à long terme, les rendements des obligations d'État à 10 ans ayant atteint lundi leur plus haut niveau depuis un mois et l'écart entre les courbes de rendement inversées de 2 ans et de 10 ans s'étant réduit pour atteindre son niveau le plus bas depuis début mai.

La courbe des rendements de 2 à 30 ans est la moins inversée depuis près de cinq mois.

Ces préoccupations budgétaires et la pentification de la courbe qui en découle se sont également manifestées en Europe, l'issue des élections françaises étant encore incertaine avant le second tour de dimanche.

Bien que les partis français d'extrême droite, qui promettent également des réductions d'impôts, ne semblent pas disposer d'une majorité globale à l'assemblée - et que le vote tactique parmi d'autres partis devrait bloquer leurs chances - la nervosité quant au résultat persiste.

Les actions françaises ont cédé environ la moitié de leurs gains de lundi et la prime de rendement à 10 ans entre la France et l'Allemagne est remontée à 75 points de base, contre 72 points de base au début de la journée de lundi.

L'inflation dans la zone euro a diminué le mois dernier, mais une composante cruciale des services est restée obstinément élevée, alimentant probablement l'inquiétude de certains décideurs de la BCE que les pressions sur les prix intérieurs pourraient rester à des niveaux élevés.

L'euro est revenu de son plus haut niveau depuis deux semaines à environ 1,0710 mardi.

Ailleurs, le dollar a été plus ferme en général, atteignant son plus haut niveau depuis 38 ans contre le yen japonais à 161,74, sans aucun signe d'une répétition de l'intervention japonaise du mois d'avril pour soutenir le yen en difficulté.

Les marchés boursiers du monde entier étaient en baisse, y compris en Chine, après une série d'enquêtes mitigées auprès des entreprises cette semaine.

Le Nikkei japonais a inversé la tendance grâce à la faiblesse du yen, gagnant plus de 1 % et atteignant le niveau de 40 000 pour la première fois en trois mois mardi.

Les contrats à terme sur les actions de Wall Street étaient en baisse de 0,4 % avant la cloche, et les bons du Trésor ont de nouveau baissé avant l'ouverture des marchés mardi. Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell (1330GMT), la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde et les membres du conseil de la BCE Luis de Guindos et Isabel Schnabel s'expriment tous lors du forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal.