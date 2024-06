Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La vague de prises de bénéfices sur les valeurs technologiques et d'intelligence artificielle américaines semble prendre de l'ampleur, ce qui pourrait déprimer le sentiment des investisseurs et l'appétit pour le risque en Asie mardi, même si elle est compensée par une rotation vers des secteurs moins chers et battus en brèche. La hausse du Dow Jones, qui a atteint son plus haut niveau en un mois lundi, alors que le Nasdaq a reculé pour la troisième fois, sera bien sûr bien accueillie. Mais avant les chiffres de l'inflation américaine de vendredi, qui est également le dernier jour de bourse du trimestre, la prudence pourrait prévaloir.

Sinon, le contexte macroéconomique du début de la semaine semble assez favorable aux marchés asiatiques et émergents - les rendements des bons du Trésor ont légèrement baissé lundi et le dollar a connu sa plus forte baisse en près de deux semaines.

Le calendrier économique régional de mardi est peu chargé, les points forts étant l'inflation des prix à la consommation en Malaisie, les prix à la production du secteur des services au Japon, les dernières mesures de la confiance des consommateurs en Corée du Sud et en Australie, et les chiffres du commerce à Hong Kong.

Le ton du marché asiatique mardi pourrait être donné par la tempête qui se prépare dans le secteur de la technologie. Les actions de Nvidia ont chuté de 6,7 % lundi, portant à 16 % leur baisse au cours des trois derniers jours, et pesant lourdement sur les actions du secteur des semi-conducteurs et de la technologie en général.

L'indice de référence de Taïwan a perdu près de 2 % lundi, sa plus forte baisse en deux mois, et l'entreprise de premier ordre Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a perdu plus de 3 %. Et ce, avant l'effondrement de Nvidia mardi.

L'indice Hang Seng Tech de Hong Kong a atteint son plus bas niveau en deux mois lundi, avant de récupérer la majeure partie de ses pertes pour terminer en baisse de seulement 0,6 %. Une fois encore, la faiblesse des valeurs technologiques et des semi-conducteurs aux États-Unis lundi - en particulier l'accélération de la chute à la clôture - n'est pas de bon augure pour le secteur en Asie mardi. Sur le plan macroéconomique, le compte rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon, lundi, a montré que les responsables politiques japonais ont discuté d'une hausse des taux d'intérêt à court terme, l'un d'entre eux préconisant une augmentation "sans trop tarder" pour aider à faire reculer l'inflation. Les cambistes ne semblent toutefois pas impressionnés. Le yen s'est légèrement apprécié lundi, mais seulement de façon marginale, et il reste à portée de main du niveau de 160 dollars qui a récemment poussé les autorités japonaises à dépenser des milliards de dollars en interventions d'achat de yens. Le prochain chiffre important concernant l'inflation au Japon sera l'inflation des prix à la consommation à Tokyo vendredi. Ce chiffre est généralement considéré comme un bon baromètre des pressions sur les prix à l'échelle nationale et, compte tenu de la faiblesse du yen et de la hausse de 12 % des prix du pétrole au cours des trois dernières semaines, il se peut que les autorités s'impatientent.

L'inflation annuelle en Malaisie, quant à elle, devrait s'accélérer légèrement pour atteindre 1,9 % en mai, contre 1,8 % en avril, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- IPP des services au Japon (mai)

- Indice des prix à la consommation de la Malaisie (mai)

- Sentiment des consommateurs australiens (juin)