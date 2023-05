Malgré la hausse de Nvidia, certains disent que l'action est en fait moins chère

Même après la hausse fulgurante de Nvidia Corp ces derniers jours, la valorisation du développeur de puces a en fait baissé, du moins selon une mesure largement utilisée par les analystes et les investisseurs.

Le développeur de puces a augmenté de plus de 31 % au cours des trois dernières séances, y compris un gain de 3 % mardi à 401,11 $. À un moment de la séance, sa capitalisation boursière a dépassé les 1 000 milliards de dollars.

Nvidia se négocie désormais à environ 45 fois les bénéfices moyens estimés par Wall street pour les 12 prochains mois - une mesure populaire connue sous le nom de ratio cours/bénéfice à terme (P/E). Le 18 mai, soit environ une semaine avant que la mise à jour trimestrielle de Nvidia n'entraîne une frénésie sur le marché, le titre s'échangeait à un multiple de 62, d'après les données de Refinitiv.

Alors que les investisseurs se sont précipités pour acheter les actions de Nvidia au cours des dernières séances, son ratio C/B a chuté simplement parce que les attentes de Wall street en matière de bénéfices pour la société ont augmenté encore plus rapidement que le prix de son action.

Le consensus de Wall street pour le bénéfice par action de Nvidia au deuxième trimestre est passé à 2,05 $, les analystes ayant relevé leurs objectifs de 95 % en moyenne, tandis qu'ils ont augmenté leurs estimations du BPA pour l'ensemble de l'année de 71 %, à 7,75 $.

Ces résultats ont été obtenus après que Nvidia ait annoncé mercredi dernier un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur de plus de 50 % aux estimations de Wall street, le directeur général Jensen Huang ayant déclaré que l'entreprise "augmentait considérablement son offre pour répondre à la demande croissante" de puces pour les centres de données.

Les analystes ont relevé leurs objectifs de prix à une médiane de 450 $, contre 300 $ à la fin du mois dernier, selon les données recueillies par Refinitiv. Mais ils se demandent encore si l'entreprise sera à la hauteur de l'engouement qu'elle suscite.

"Les investisseurs attendent de voir si la force actuelle de cette année est le signe d'une nouvelle trajectoire", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

La valorisation élevée avant le rapport trimestriel reflétait les paris selon lesquels les estimations étaient trop basses, a-t-il dit, ajoutant que "nous verrons bien si cela se reproduit".

Si les investisseurs sont enthousiasmés par la hausse soudaine des revenus de Nvidia, ils devront être attentifs aux problèmes tels que la pression sur la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, qui estime que de telles hausses peuvent entraîner une volatilité des prix.

"Nvidia est aux premières loges de la révolution de l'intelligence artificielle et le changement d'étape dans la croissance ne sera probablement pas de courte durée, mais une hypercroissance de cette ampleur entraînera également des défis", a déclaré Susannah Streeter.

Au cours de la séance de mardi, Nvidia est devenu le premier fabricant de puces à afficher une valorisation de 1 000 milliards de dollars. Elle a terminé la séance avec une capitalisation boursière d'environ 991 milliards de dollars, et Nvidia reste plus richement valorisée que ses rivales, notamment Advanced Micro Devices, dont le ratio cours/bénéfice prévisionnel est d'environ 38.

Nvidia est également le titre qui a le plus progressé depuis le début de l'année dans le S&P 500, avec une hausse de près de 175 % jusqu'à présent en 2023, contre un gain de près de 10 % pour le S&P 500 et un gain de près de 119 % pour Meta Platforms, le deuxième titre le plus performant de l'indice de référence.

L'IA a été un thème dominant pour les entreprises publiant des résultats trimestriels au cours des dernières semaines, le terme ayant été mentionné près de 900 fois lors des conférences téléphoniques des investisseurs organisées par les entreprises du S&P 500, selon une analyse de Reuters.

L'IA a été mentionnée 86 fois lors de la conférence téléphonique de Nvidia, devançant les 52 mentions lors de l'appel d'Alphabet et les 35 mentions lors de l'appel de Microsoft.