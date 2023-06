Marchés-Flux record vers les actions "tech" avec l'engouement pour l'IA-BofA

LONDRES, 2 juin (Reuters) - Les fonds spécialisés sur les actions technologiques ont enregistré leur plus forte collecte hebdomadaire au cours de la semaine au 31 mai, sous l'effet d'un regain d'intérêt des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA), montre une étude publiée vendredi par BofA Global Research.

Les valeurs technologiques ont attiré 8,5 milliards de dollars (7,89 milliards d'euros) de capitaux, le montant le plus élevé jamais enregistré, selon les statistiques de la banque américaine, qui s'appuie sur des données d'EPFR.

Les fonds actions en général ont enregistré des entrées nettes de 14,8 milliards de dollars sur la période, leur plus forte collecte depuis février.

Une grande partie de ces entrées font suite à l'envolée boursière du fabricant américain de puces Nvidia, dont la valorisation a dépassé les 1.000 milliards de dollars mardi, après une prévision de chiffre d'affaires trimestriel de 11 milliards de dollars, soit 50% au-dessus des attentes.

Le groupe prévoit d'augmenter son offre pour répondre à la demande croissante pour ses puces d'intelligence artificielle, utilisées notamment pour le logiciel ChatGPT.

Les investisseurs visent une "vague estivale vers les technologies et les actions", ont écrit les analystes de BofA dans une note qui fait référence à une "baby-bulle" sur l'IA.

Le marché "revient aux plus grandes entreprises = plus fortes marges = plus grands multiples P/E (ratio cours/bénéfice)", poursuivent les analystes, en ajoutant toutefois qu'eux-mêmes restaient baissiers à cause de la hausse des taux d'intérêt.

D'après la banque américaine, les "Magnificent 7" que sont Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon , Nvidia, Meta et Tesla contribuent à hauteur de 8,8 points de pourcentage au rendement de 10% de l'indice Standard & Poor's-500 depuis le début de l'année. (Alun John, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)