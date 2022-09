Marketmind : L'étau des conditions financières se resserre

Le nouveau mois n'a pas signalé une nouvelle aube pour les marchés financiers, et le nœud coulant du resserrement des conditions financières - flambée du dollar, hausse des rendements obligataires, attentes agressives concernant les taux directeurs des banques centrales - étouffe encore davantage le sentiment des investisseurs.

Les données sur l'industrie manufacturière américaine ont été le catalyseur de l'envolée du dollar jeudi, qui a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans, le rendement du Trésor américain à deux ans a dépassé 3,55 % pour la première fois depuis 2007, et les marchés monétaires ont poussé le "taux final" implicite de la Fed à près de 4,0 %.

GRAPHIQUE : Taux implicites américains (

Les investisseurs asiatiques en particulier auront noté l'obligation du dollar de dépasser les 140,00 yens, un nouveau pic de 24 ans. Étant donné les positions diamétralement opposées des politiques monétaires américaine et japonaise, peu parieraient contre le fait que le dollar testera bientôt 150 yens pour la première fois en plus de 30 ans.

La Bourse a mis fin à une série de quatre jours de pertes jeudi, mais le repli a été faible.

L'attention se concentrera sur les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois d'août, et un rapport solide intensifiera probablement le point de vue selon lequel les taux sont destinés à augmenter pour plus longtemps.

Les économistes s'attendent à ce que le rythme de la croissance de l'emploi ralentisse à 300 000, contre plus de 500 000 en juillet, et que le taux de chômage se maintienne à un niveau historiquement bas de 3,5 %. Tout ce qui se situe dans cette fourchette pourrait renforcer les attentes d'une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci.

Sur le front politique, les relations entre les États-Unis et la Chine pourraient également peser sur la confiance des investisseurs vendredi. En plus des tensions de longue date sur Taïwan, Washington a imposé de nouvelles restrictions sur les exportations de puces de pointe de Nvidia Corp vers la Chine.

Les actions de Nvidia ont chuté de près de 10 % jeudi.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

Inflation en Corée du Sud (juillet)

Masse monétaire du Japon (août)

Rapport sur l'emploi aux États-Unis (août)