NVIDIA Corporation : du rififi avec ARM China

L'intéressé, Allen Wu, aurait pris le contrôle en novembre d'une société d'investissement qui lui permet d'être propriétaire de quatre des six actionnaires chinois d'ARM China. Le dirigeant a été démis de ses fonctions par ARM et un autre actionnaire, Hopu, en juin, mais continue à assurer la conduite opérationnelle de la filiale. SoftBank, l'actuel propriétaire d'ARM, aurait mandaté son responsable en Chine, Eric Chen, pour négocier le départ d'Allen Wu. Les négociations porteraient sur un package de départ compris entre 100 et 200 M$, selon les informateurs du FT. Mais elles n'auraient pas abouti à ce stade.

ARM China est détenu à 47% par ARM Limited Hong Kong et 36% par Hopu via Amber Leading Hong Kong. Le solde serait désormais aux mains d'Allen Wu, qui n'a pas l'air de vouloir faire ses valises. La filiale chinoise détient les droits de licence d'ARM en Chine et conduit sa propre R&D. SoftBank et NVIDIA craignent que cette faire n'interfère avec l'examen antitrust en cours de l'opération en Chine.

