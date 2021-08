NVIDIA : Wall Street termine dans le vert, records de clôture pour le Nasdaq et le S&P 500

Données financières USD EUR CA 2022 25 755 M - 21 838 M Résultat net 2022 8 747 M - 7 417 M Tréso. nette 2022 11 337 M - 9 612 M PER 2022 63,0x Rendement 2022 0,08% Capitalisation 551 Mrd 551 Mrd 467 Mrd VE / CA 2022 20,9x VE / CA 2023 18,4x Nbr Employés 18 975 Flottant 62,0% Graphique NVIDIA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NVIDIA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 42 Dernier Cours de Cloture 220,68 $ Objectif de cours Moyen 221,24 $ Ecart / Objectif Moyen 0,26% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jen Hsun Huang President, Chief Executive Officer & Director Colette M. Kress Chief Financial Officer & Executive Vice President William James Dally Chief Scientist & Senior Vice President-Research Tony Tamasi Senior Vice President-Content & Technology Debora Shoquist Executive Vice President-Operations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NVIDIA CORPORATION 69.04% 550 817 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 13.02% 551 473 INTEL CORPORATION 6.64% 215 548 BROADCOM INC. 10.94% 199 280 TEXAS INSTRUMENTS 14.60% 173 536 QUALCOMM, INC. -6.54% 160 605