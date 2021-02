NVIDIA : les produits pour les centres de données soutiennent les profits

Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net bondir de 53% à 1,46 milliard de dollars, soit 2,31 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,10 dollars, soit 29 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 61% à 5 milliards de dollars, dépassant les attentes : 4,82 milliards de dollars.



Ses produits pour les centres de données ont représenté un chiffre d'affaires de 1,90 milliard de dollars, en progression de 97% ! Le marché anticipait 1,85 milliard. Les revenus des produits dédiés aux jeux ont progressé de 10% à 2,50 milliards de dollars alors que le marché visait 2,39 milliards de dollars.



"Le quatrième trimestre a été un autre trimestre record, couronnant une année exceptionnelle pour les plates-formes informatiques de Nvidia ", a déclaré Jensen Huang, fondateur et Directeur générale du groupe. "Notre travail de pionnier dans 'l'informatique accélérée' a permis au jeu de devenir le divertissement le plus populaire au monde, au supercalculateur de se démocratiser pour tous les chercheurs, et à l'intelligence artificielle d'émerger comme la force la plus importante de la technologie".



Sur le trimestre en cours, Nvidia cible en moyenne des revenus de 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 2%. Le groupe dépasse là aussi les attentes de Wall Street de 4,49 milliards de dollars.