Nvidia, AMD, Micron font grimper le secteur des puces avec l'IA et le Japon en ligne de mire

Les actions de Nvidia Corp, d'Advanced Micro Devices et de Micron Technology ont donné jeudi le coup de pouce le plus important au secteur des puces, qui a surpassé le marché général, les investisseurs cherchant des moyens d'investir dans l'intelligence artificielle et au Japon. Les actions de l'entreprise de logiciels de conception de puces Synopsys ont terminé en hausse de 8,7 % après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, expliquant que l'utilisation accrue de l'IA et de l'automatisation a stimulé son activité.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 5,0 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a gagné 3,2 %. Les actions de Micron ont grimpé de 4,1 % après avoir annoncé qu'elles investiraient jusqu'à 500 milliards de yens (3,70 milliards de dollars) dans la technologie de l'ultraviolet extrême (EUV) au Japon au cours des prochaines années, avec le soutien du gouvernement japonais.

Le président du Japon, Fumio Kishida, a demandé aux dirigeants d'entreprises telles que Micron, Intel Corp et Taiwan Semiconductor (TSMC) d'investir au Japon avant le sommet de trois jours du Groupe des Sept (G7) à Hiroshima, au cours duquel les pays membres discuteront de ce qu'ils considèrent comme les politiques de coercition économique de la Chine et de son accumulation de technologies sensibles. Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh, explique la hausse de jeudi par l'intérêt soutenu des investisseurs pour l'émergence de l'intelligence artificielle en tant que nouvelle technologie la plus en vogue, plus que par les nouvelles en provenance du Japon. "Bien qu'il soit encourageant de voir les entreprises et les pays travailler ensemble pour augmenter leur capacité, pour les investisseurs, lorsque les entreprises construisent de nouvelles usines, ce n'est généralement pas gratifiant à court terme parce que c'est là que va tout le flux de trésorerie disponible", a déclaré M. Forrest.

Le gestionnaire de fonds, qui a également cité les résultats de Synopsys comme un signe positif pour le secteur des puces, a toutefois noté que les investisseurs considèrent les puces comme la partie de l'histoire de l'IA qu'ils peuvent acheter aujourd'hui, car "il n'y a pas une seule entreprise que vous pouvez acheter qui soit le pivot" de l'IA.

Les actions d'AMD ont augmenté de 4,0 %, tandis qu'Intel a progressé de 2,8 %. Nvidia, qui a gagné 116 % jusqu'à présent en 2023, devrait publier ses résultats trimestriels le 24 mai.

Les actions de Nvidia ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2021, tandis que les actions de Micron ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2022.

Derrière le secteur des puces, l'indice technologique S&P 500 a progressé de 2,1 % et l'indice de croissance S&P 500 a augmenté à un rythme plus lent de 1,0 %. (Reportage de Sinéad Carew, édition de Marguerita Choy)