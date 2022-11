Nvidia : BPA divisé par deux au 3e trimestre

Nvidia a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) divisé par deux à 1,46 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 58 cents par action, et un profit opérationnel ajusté en recul de 55% à 1,54 milliard.



Le fournisseur de processeurs graphiques programmables a vu sa marge brute ajustée chuter de 10,9 points à 56,1% et a enregistré un repli de 17% de ses revenus à 5,93 milliards de dollars, plombés par les activités jeux et visualisation professionnelle.



En termes de perspectives pour le trimestre en cours, Nvidia anticipe un chiffre d'affaires de six milliards de dollars, à plus ou moins 2% près, ainsi qu'une marge brute ajustée à 66%, à plus ou moins 50 points de base près.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.