Nvidia devrait atteindre 1 000 milliards de dollars de capitalisation

L'action Nvidia, dont la capitalisation s'élevait à plus de 963 milliards de dollars vendredi dernier, est attendue en hausse d'environ 5%. Le fabricant de semi-conducteurs avait flambé la semaine dernière après avoir dévoilé des perspectives de revenus supérieurs de plus de 50% aux attentes grâce à la forte demande pour les puces nécessaires à la dernière vague de systèmes d'intelligence artificielle générative, tels que ChatGPT.



Nvidia a dévoilé une série de nouveaux produits liés à l'IA lors de la conférence Computex qui s'est tenue à Taïwan au cours du week-end.



" Nous sommes maintenant au point de basculement d'une nouvelle ère informatique avec le calcul accéléré et l'IA qui ont été adoptés par presque toutes les entreprises d'informatique et de cloud computing dans le monde " a déclaré son Directeur général et fondateur, Jensen Huang.



Nvidia se trouve sur le seuil du club très fermé des sociétés cotées dont la valeur dépasse 1 000 milliards de dollars : Apple, Microsoft, Aramco, Alphabet et Amazon.