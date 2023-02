Nvidia : en forte hausse, un broker en soutien

Nvidia gagne plus de 13% à New York, après une publication trimestrielle meilleure que prévu. Dans ce contexte, Jefferies a confirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 dollars, continuant à considérer la valeur comme un premier choix.



'Nvidia a indiqué que la demande d'IA (intelligence artificielle) générative a amélioré la visibilité et nous modélisons que les revenus des centres de données s'accélèrent au cours de 2023', souligne le broker, qui table sur une capacité de BPA 2026 de 15 dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.