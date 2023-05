Nvidia est sur le point de devenir la première entreprise de puces électroniques à réaliser un chiffre d'affaires d'un billion de dollars, grâce à des prévisions brillantes

Pour Nvidia Corp, l'essor de l'intelligence artificielle générative (IA) représente tout, partout et en même temps.

Les actions du concepteur de puces ont étendu leur rallye cette année jeudi, s'envolant de 25 % après qu'une prévision stellaire a montré que Wall street n'a pas encore évalué le potentiel de l'IA de l'entreprise qui a déjà doublé sa valeur en 2023.

Nvidia, dont l'action a atteint un record historique dans les échanges avant bourse, devait gonfler sa valorisation boursière d'environ 189 milliards de dollars pour atteindre 945 milliards de dollars.

Les résultats positifs ont également entraîné une hausse du secteur des puces et des entreprises axées sur l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper les marchés boursiers du Japon à l'Europe. Aux États-Unis, des entreprises comme Alphabet Inc, Microsoft Corp et AMD ont progressé de 2 à 8 %.

Les analystes se sont empressés de relever leurs objectifs de cours pour l'action Nvidia, 21 d'entre eux estimant que tous les chemins de l'intelligence artificielle mènent à l'entreprise, qui fournit les puces utilisées pour faire fonctionner ChatGPT et de nombreux services similaires.

"Depuis plus de 15 ans que nous faisons ce travail, nous n'avons jamais vu un guide comme celui que Nvidia vient de mettre en place avec des perspectives pour le deuxième trimestre qui étaient, de l'avis de tous, cosmologiques et qui ont annihilé les attentes", a déclaré Stacy Rasgon de Bernstein.

Nvidia, la cinquième entreprise américaine la plus valorisée, a prévu mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de plus de 50% aux estimations de Wall street et a déclaré qu'elle disposerait d'une offre plus importante de puces d'IA au second semestre pour répondre à une hausse de la demande.

Le PDG Jensen Huang a déclaré qu'un équipement actuel d'une valeur de 1 000 milliards de dollars dans les centres de données devrait être remplacé par des puces d'IA, étant donné que l'IA générative est appliquée à tous les produits et services.

Les résultats sont de bon augure pour les entreprises Big Tech, qui ont mis l'accent sur l'IA dans l'espoir que la technologie aiderait à attirer la demande en un temps utile où leurs moteurs de profit de la publicité numérique et de l'informatique en nuage sont sous pression en raison de la faiblesse de l'économie.

"Cette prévision de Nvidia modifie toute l'histoire de l'IA et de la demande dans les entreprises. Le point d'inflexion historique pourrait être la révolution de l'IA, avec Nvidia comme baromètre clé", a déclaré Dan Ives de Wedbush.