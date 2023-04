Nvidia : le titre monte, HSBC croit en l'IA

Nvidia affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500 mardi à la Bourse de New York suite à un relèvement de recommandation de HSBC.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, le titre du concepteur de puces gagne plus de 2,5% alors que le S&P recule de 0,1%.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque britannique indique être passée d'un conseil 'alléger' à une recommandation 'acheter' sur le titre, avec un objectif de cours plus que doublé, de 175 à 355 dollars.



HSBC explique que les opportunités représentées par l'intelligence artificielle (AI) font plus que compenser les inquiétudes entourant le ralentissement des processeurs pour centres de données et la montée du niveau des stocks.



'Plus spécifiquement, nous sommes époustouflés par la maîtrise des prix dont bénéficie Nvidia dans les puces pour l'intelligence artificielle, ce qui devrait soutenir ses résultats tout comme sa valorisation', conclut l'établissement.



