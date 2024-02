Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

L'ampleur de la domination du secteur technologique est telle que les résultats de mercredi du fabricant de puces le plus précieux éclipsent probablement la lecture des dernières délibérations de la Réserve fédérale.

Quoi qu'il en soit, la mise à jour trimestrielle très attendue de Nvidia, la coqueluche de l'intelligence artificielle, et le compte rendu de la réunion de la Fed des 30 et 31 janvier se disputeront l'essentiel de l'attention du marché plus tard.

Alors que le triplement du cours de l'action Nvidia au cours de l'année écoulée, grâce à l'intelligence artificielle, en fait désormais l'une des cinq capitalisations boursières les plus importantes, la crainte de voir ses derniers résultats continuer à répondre aux attentes les plus élevées a largement contribué au net recul des indices de référence de Wall Street cette semaine.

Le S&P500 a chuté de 0,6 % et le Nasdaq a perdu près de 1 % mardi et les contrats à terme sur ces deux indices restent dans le rouge avant le marché aujourd'hui.

Nvidia a chuté de 4,35 %, sa plus forte baisse en pourcentage depuis octobre, tandis que l'indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie a reculé de 1,56 %, suivi par d'autres actions du secteur des puces électroniques. Et Nvidia a encore baissé de 2 % avant le marché mercredi.

Ce recul a suffi à faire perdre à l'entreprise la troisième place qu'elle occupait depuis peu dans le classement des capitalisations boursières les plus élevées de Wall Street, et à la faire glisser à nouveau sous Amazon et Alphabet, en cinquième position. En revanche, elle a remplacé Tesla en tant qu'action la plus échangée à Wall Street.

Les investisseurs semblent craindre que les résultats de Nvidia, attendus après la clôture des marchés mercredi, ne justifient sa valorisation onéreuse, avec un ratio cours/bénéfice à terme légèrement supérieur à 32 - bien que cela ne soit pas isolé, étant donné que les 7 capitalisations boursières les plus importantes se négocient dans l'ensemble à près de 35 fois.

Néanmoins, il est difficile d'épater la galerie après une hausse de 225 % du cours de l'action en 12 mois. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 4,56 dollars par action et à un chiffre d'affaires de 20,378 milliards de dollars, contre 6,05 milliards de dollars un an plus tôt, selon les estimations de LSEG.

Et le nuage soudain qui plane sur le secteur technologique semble aller au-delà de Nvidia. L'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks a plongé de plus de 20 % dans la nuit après avoir annoncé des résultats pour le troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, signe d'une plus grande prudence de la part des entreprises dans une économie incertaine.

La situation semble toutefois meilleure pour les grands détaillants.

Malgré une mise à jour négative de Home Depot, les résultats positifs de Walmart ont fait grimper ses actions de plus de 3 % à des niveaux record, car le géant américain de la distribution a prévu des ventes supérieures aux attentes pour l'exercice 2025 et a augmenté son dividende annuel de 9 %. Le fabricant de téléviseurs intelligents Vizio a quant à lui bondi de 16,26 % après que Walmart a annoncé qu'il rachèterait l'entreprise pour 2,3 milliards de dollars.

Comment les minutes de la Fed s'inscrivent-elles dans ce contexte ?

Avec des ventes aux enchères d'obligations du Trésor à 20 ans et de notes à taux variable à 2 ans plus tard mercredi, le marché des taux semble plus calme avant la lecture des minutes de la Fed et les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé à 4,26%.

L'humeur du marché obligataire a été favorisée par la forte baisse des prix du pétrole brut, qui ont atteint des sommets en trois mois, et par la faiblesse surprenante du rapport sur l'inflation de janvier au Canada, qui remet en question les chiffres plus élevés enregistrés aux États-Unis au cours du même mois.

Alors que les chances d'une première baisse des taux de la Fed dès le mois prochain ont pratiquement disparu au profit d'une baisse en juin, les investisseurs surveilleront les minutes aujourd'hui pour obtenir des détails sur la réflexion et aussi pour obtenir plus de signes sur le moment où la réduction du bilan de la Fed pourrait commencer à ralentir.

Le dollar était un peu plus ferme à l'ouverture.

Contrairement à l'effondrement du secteur technologique et à l'encontre des tendances récentes, les actions cotées en bourse des entreprises chinoises ont grimpé en début de marché, les indices boursiers de référence de la Chine ayant enregistré une septième journée consécutive de gains, dans l'espoir que les autorités parviennent enfin à maîtriser la crise de l'immobilier dans ce pays.

L'autorité chinoise du logement a déclaré mercredi que 123,6 milliards de yuans (17,20 milliards de dollars) de prêts de développement ont été approuvés et 29,4 milliards de yuans ont été émis dans le cadre d'un mécanisme spécial visant à injecter des liquidités dans le secteur de l'immobilier en crise.

Les investisseurs étrangers ont acheté un montant net de 13,6 milliards de yuans d'actions A mercredi par le biais de transactions vers le nord, le plus grand afflux quotidien depuis juillet 2023.

Toutefois, pour replacer les récents mouvements dans leur contexte, la sous-performance sur un an du CSI300 par rapport au S&P500 a été ramenée de 37 % à 33 %.

Dans le même ordre d'idées, HSBC a annoncé une charge de 3 milliards de dollars sur sa participation dans une banque chinoise, dans un contexte d'augmentation des créances douteuses dans la deuxième économie mondiale, ce qui a eu pour effet de réduire le bénéfice annuel record et de faire chuter les actions du prêteur britannique de 7 %.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Le Comité fédéral de l'open market publie le compte-rendu de sa réunion des 30 et 31 janvier ; le gouverneur de la Réserve fédérale Michelle Bowman et le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic s'expriment tous les deux. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, interviendront.

* Les résultats des entreprises américaines : NVIDIA, Marathon Oil, Nordson, Mosaic, Verisk, ETSY, Garmin, Analog Devices, APA, Synopsys, ANSYS, Exelon, NiSource, Host Hotels,

* Les ministres des affaires étrangères du G20 se réunissent à Rio de Janeiro pour préparer le sommet de novembre

* Le Trésor américain vend aux enchères 16 milliards de dollars d'obligations à 20 ans et 28 milliards de dollars d'obligations à taux variable à 2 ans.