Nvidia : sanctionné pour un avertissement

Nvidia lâche plus de 5% sur les premiers échanges, sanctionné à la suite d'un avertissement sur résultats lancé par le fournisseur de processeurs graphiques programmables à l'occasion d'une publication préliminaire au titre de son deuxième trimestre comptable.



Le groupe affiche pour cette période un chiffre d'affaires qui devrait s'établir à environ 6,70 milliards de dollars, en baisse séquentielle de 19% (+3% en comparaison annuelle), et à comparer à des perspectives de revenus de 8,10 milliards affichées en mai.



'Le manque à gagner est principalement attribuable à la baisse des ventes de produits de jeux reflétant une réduction des ventes des partenaires de distribution probablement en raison des vents contraires macroéconomiques', explique Nvidia.



'En plus de réduire les ventes, la société a mis en oeuvre des programmes de tarification avec des partenaires de distribution pour refléter les conditions de marché difficiles qui devraient persister au troisième trimestre', poursuit-elle.



