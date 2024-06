*



Le Dow Jones attendu en baisse de 0,1%, le S&P 500 en hausse de 0,18%, le Nasdaq de 0,43%







* Le CAC 40 perd 0,73% et le Stoxx 600 0,33%



Recul de Nvidia, risque politique et inflation pèsent sur les actifs risqués







PARIS, 25 juin (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée mardi, tandis que les indices européens reculent à mi-séance alors que les investisseurs doivent composer avec la dégringolade de Nvidia, les élections françaises et américaines et la publication vendredi de l'inflation aux Etats-Unis.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street sans direction, le Dow Jones reculant de 0,1%, tandis que le Standard & Poor's 500 prend 0,18% et le Nasdaq 0,43%.



À Paris, le CAC 40 décline de 0,73% à 7.650,76 points vers 11h55 GMT. Le Dax à Francfort cède 1,08%, sous la pression conjuguée de Merck et d'Airbus, contre une baisse de 0,18% pour le FTSE à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,35%, contre 0,5% pour l'EuroStoxx 50 et 0,33% pour le Stoxx 600.



Alors que le groupe est brièvement devenu l'entreprise la mieux valorisée du monde la semaine dernière, Nvidia a dégringolé de 13% sur les trois dernières séances.



Le thème de l'intelligence artificielle a été l'une des principales raisons de la performance des actions américaines cette année, et le recul du groupe met donc en évidence une certaine nervosité des investisseurs.



Le mouvement d'aversion pour le risque pèse sur les actifs risqués, tandis que le dollar progresse face à la plupart des devises.



En Europe, une prime de risque politique s'applique aux actifs français depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections législatives, dont le premier tour aura lieu ce week-end, pourraient ajouter à la volatilité.



Aux États-Unis, le premier débat entre les candidats à la présidentielle américaine, jeudi (heure locale), animera les échanges avant la publication vendredi de l'indicateur d'inflation PCE.



De fait, si l'attention des investisseurs est sollicitée de toutes parts, les considérations de politique monétaire demeurent essentielles, la Réserve fédérale ne cessant d'éloigner une première baisse de taux sur fond d'inflation américaine persistante.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Nvidia progresse avant l'ouverture après avoir perdu près de 10% sur les dernières séances, déclenchant un mouvement d'aversion pour le risque.



Boeing a proposé d'acquérir Spirit Aerosystems pour 35 dollars par action, dans le cadre d'une transaction financée essentiellement par l'émission de capital, selon Bloomberg News.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Les titres du secteur des semiconducteurs reculent dans le sillage de la baisse de Nvidia. ASML perd 0,99%, ASMI 0,55% et STMicroelectronics 2,13%.



Airbus a abaissé lundi son objectif total de livraisons d'avions en 2024 et a annoncé l'inscription dans ses comptes au premier semestre d'une charge de 900 millions d'euros, ce qui fait chuter le titre de 10,94%.



Safran perd 4,34% dans le sillage d'Airbus, tandis que les fabricants de moteurs Rolls-Royce et MTU Aero Engines abandonnent respectivement 3,84% et 5,42%.



Eurofins a démenti mardi les allégations de malversations financières portées par le fonds spéculatif Muddy Waters à son encontre, et progresse de 4,46%.



Trigano a fait état lundi d'une hausse de 10,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant la croissance soutenue de ses ventes de camping-cars, mais perd 5,33%.



Merck KGaA chute de 8,5%, le laboratoire allemand ayant annoncé la veille qu'un essai clinique portant sur un médicament contre le cancer de la tête et du cou, considéré jusqu'ici comme prometteur, serait interrompu en raison d'un manque d'efficacité.



TAUX



Les rendements varient peu en l'absence de catalyseurs, mais l'aversion pour le risque soutient les souverains.



Le rendement du Treasury à dix ans perd 1,8 pb à 4,2302%, tandis que le deux ans est stable à 4,736%.



Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 3 pb à 2,392%, celui du taux à deux ans perd 1,9 pb à 2,793%.



CHANGES



La livre se renforce face au dollar dans un contexte d'aversion au risque, alors que les marchés continuent de parier sur une Banque d'Angleterre prudente cette année.



Le dollar avance de 0,02% face à un panier de devises de référence, l'euro cède 0,05% à 1,0727 dollar, et la livre sterling prend 0,09% à 1,2691 dollar.



PETROLE



La prudence s'empare des marchés du pétrole en amont de la publication vendredi de l'inflation américaine, les cours consolidant après avoir progressé de 3% la semaine dernière.



Le Brent s'érode de 0,41% à 85,66 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,39% à 81,31 dollars .



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 25 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Confiance du consommateur juin 100,0 102,0



(Conference Board) (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)